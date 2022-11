Selvaggia Lucarelli diretta con Lorenzo Biagiarelli: “Lo vuoi dire?”

0 SHARES Condividi Tweet

Selvaggia Lucarelli ha fatto una sorpresa al fidanzato Lorenzo Biagiarelli che ha compiuto 33 anni nella giornata di ieri.

Selvaggia Lucarelli nella giornata di ieri ha festeggiato il compleanno del suo fidanzato Lorenzo Biagiarelli, che ha compiuto 33 anni. La giornalista per l’occasione ha organizzato una cena molto romantica in un ristorante stellato di Milano. La stessa ha così organizzato una bellissima serata, documentando il tutto sui social. Per lo chef è stato un compleanno davvero indimenticabile.

Lorenzo Biagiarelli compie gli anni e Selvaggia Lucarelli gli fa una sorpresa

Lorenzo Biagiarelli, lo chef nonché fidanzato di Selvaggia Lucarelli nella giornata di ieri ha compiuto gli anni. Lo chef ha compiuto nello specifico 33 anni e per lui è stata una giornata davvero molto importante, perchè ha ricevuto l’affetto di tanti anche sui social. Ieri sera, però, ha festeggiato insieme alla sua dolce metà ed è stata una serata davvero intima.

Cena in un ristorante di lusso per Lorenzo e Selvaggia

Selvaggia ha regalato al suo fidanzato una serata davvero speciale, condividendo un piccolo momento con i loro follower.”Amore vuoi dire dove ti ho portato per il tuo compleanno?”, ha detto Selvaggia nel video che è apparso tra le sue Instagram stories. Lorenzo ha risposto e lo ha fatto anche in modo piuttosto dettagliato.”Mi ha portato da Contraste, ristorante a Milano, di Matias Perdomo. Ha una stella Michelin, ma soprattutto ha un Franciacorta incredibile. Visti gli ultimi tempi, cerco di concentrarmi e godermi il momento. Quindi mi godo questo Franciacorta, un pagliarino che tira quasi al dorato. Ha dei riflessi incredibili”.

Preoccupazioni e tensioni negli ultimi giorni, ieri relax

Insomma, una serata davvero speciale per Lorenzo Biagiarelli che dopo tanti giorni di tensioni, preoccupazioni e dolori ( per via della perdita improvvisa della suocera, la mamma di Selvaggia Lucarelli), ha potuto finalmente godere di una serata tranquilla e spensierata. Anche Selvaggia è stata duramente attaccata nei giorni scorsi, perchè proprio nella giornata di sabato la madre è venuta a mancare e nonostante questo la giornalista ha voluto essere presente in puntata. Molti hanno accusato Selvaggia e sui social le sono state dette le peggio cose, tanto che la stessa ha replicato.