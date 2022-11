Selvaggia Lucarelli diretta con Lorenzo Biagiarelli “Ecco cosa sei tu”

0 SHARES Condividi Tweet

Lorenzo Biagiarelli compie gli anni e Selvaggia Lucarelli gli scrive una dolcissima dedica su Instagram. Le bellissime parole di Selvaggia.

Nella giornata di ieri, il fidanzato di Selvaggia Lucarelli ovvero lo chef Lorenzo Biagiarelli che abbiamo imparato a conoscere ancora di più a Ballando con le stelle, ha compiuto gli anni. La giornalista, sui social, ha utilizzato delle bellissime parole per fare gli auguri a Lorenzo, ma soprattutto per sottolineare quanto grande sia l’amore che prova nei suoi confronti. Ma cosa ha scritto Selvaggia, che con le sue parole ha stupito davvero tutti quanti?

Selvaggia Lucarelli e la speciale dedica al fidanzato Lorenzo Biagiarelli

Selvaggia Lucarelli nella giornata di ieri si è lasciata prendere dal romanticismo ed ha voluto fare una dichiarazione d’amore al suo fidanzato, Lorenzo Biagiarelli che proprio ieri ha compiuto gli anni. In occasione del suo compleanno, così, la giornalista e giudice di Ballando con le stelle, sui social ha voluto fare una dolcissima dedica al suo fidanzato e di certo le sue parole hanno sorpreso tutti quanti. Il motivo è essenzialmente uno, ovvero il fatto che siamo abituati ad una Selvaggia piuttosto dura e critica, mentre ieri si è mostrata parecchio dolce e romantica.

Lorenzo spegne 32 candeline

Il loro è un grande amore, nonostante comunque ci sia una differenza d’età piuttosto importante. Lei infatti ha 48 anni, mentre lui ne ha 32, ma questo per loro non è mai stato un problema. I due sono molto innamorati e proprio ieri Selvaggia ha voluto condividere il suo amore per Lorenzo con tutti i suoi follower.

Le speciali parole di Selvaggia per il compleanno di Lorenzo

“Tu sei questo. La persona più giusta e generosa che abbia mai conosciuto. La spalla a cui appoggiarsi con la mano, quella su cui mettere un piede per tuffarsi un po’ più in là. Hanno ragione mio padre e i gatti a preferirti a tutti noi. Ti amiamo tutti, inevitabilmente. Buon compleanno”. Queste le parole di Selvaggia che ha fatto una dolcissima dedica al suo compagno. Diversi i commenti che sono arrivati sotto al post. “La più bella dedica di compleanno”, ha scritto qualcuno. “Bellissime parole”, ha scritto qualche altro.