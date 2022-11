Oggi è un altro giorno, Lorenzo Biagiarelli sulla compagna Selvaggia Lucarelli “Io non so come faccia”

0 SHARES Condividi Tweet

Lorenzo Biagiarelli ospite nel salotto di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno. Lo chef riceve la sorpresa da Leon, il figlio di Selvaggia.

Lorenzo Biagiarelli, lo chef protagonista della attuale edizione di Ballando con le stelle è stato ospite a Oggi è un altro giorno, la trasmissione condotta da Serena Bortone e che va in onda tutti i giorni su Rai 1. Il cuoco, ospite in trasmissione, ha ricevuto una sorpresa che lo ha tanto commosso. Ma da parte di chi? E di che sorpresa si è trattato?

Lorenzo Biagiarelli ospite a Oggi è un altro giorno da Serena Bortone

Lorenzo Biagiarelli è il fidanzato di Selvaggia Lucarelli, chef ed attuale protagonista dell’attuale edizione di Ballando con le stelle. Nella giornata di ieri, lo chef è stato ospite nel salotto di Oggi è un altro giorno, la trasmissione condotta da Serena Bortone. Inevitabilmente ha parlato della sua esperienza all’interno del programma di Milly Carlucci, dove balla insieme alla sua compagna Anastasia Kuzmina, ospite anche lei nello studio di Serena Bortone. I due inizialmente hanno avuto dei fraintendimenti ma poi puntata dopo puntata sono riusciti a trovare un certo feeling.

Lo chef parla della sua compagna Selvaggia Lucarelli

Serena Bortone ad un certo punto gli avrebbe chiesto se lui fosse incline a vivere delle tempestose storie d’amore. La risposta dello chef non è tardata ad arrivare.“Non credo nell’amore sofferente, nel dolore, non funziona così nella vita quotidiana. Quel tipo di amore va bene nella letteratura”. Questa la risposta del concorrente di Ballando, il quale ha confermato che è stata la sua compagna a convincerlo a prendere parte al programma del sabato sera di Rai 1.“Selvaggia mi ha convinto e mi ha detto “perché no?”, io ci ho riflettuto e appunto mi sono detto “perché no?”, queste le parole di Lorenzo. Selvaggia è molto orgogliosa del percorso di Lorenzo all’interno del programma e nella prima puntata la giornalista pare che si sia messa a piangere dopo l’esibizione del compagno.

Le parole di Lorenzo su Selvaggia

“Non mi aspettavo che si commuovesse, probabilmente ha condiviso con me l’emozione di essere sbarcato su un palcoscenico così importante”. Queste le parole di Lorenzo la quale è intervenuto anche sulle critiche mosse costantemente alla sua compagna. “Io non so come faccia, avrei già smesso. Dopo tre puntate di Ballando mi sono arrivati insulti. Per lei è sempre così, non so davvero come faccia. Nei suoi confronti ci sono tanti pregiudizi. Lei riesce ad andare avanti perché ha un grande senso di giustizia”.

Leon fa una sorpresa a Lorenzo, lui non trattiene le lacrime

Riguardo la sorpresa che ha ricevuto in studio, si è trattato di un videomessaggio arrivato da Leon il giglio di Selvaggia. Lo chef pare che non sia riuscito a trattenere le lacrime.“Ciao Lollo, sono ormai 8 anni che ci conosciamo e vivi con noi. Sai fare un sacco di cose: sai cantare, scrivere, cucinare, sai tre lingue e adesso anche ballare. Io non so fare niente, però almeno una cosa ho imparato a farla, a volerti bene”. Queste le parole di Leon che hanno fatto letteralmente scoppiare a piangere Lorenzo che ha confessato di voler al figlio della sua compagna davvero tanto bene.