Ballando, Lorenzo Biagiarelli umiliato “Quanto sei noioso”, interviene Antonella Clerici

Lorenzo Biagiarelli è stato uno dei protagonisti della puntata di Ballando con le stelle di ieri sera. La sua esibizione ha diviso la giuria, Antonella Clerici è intervenuta per difenderlo.

Nella serata di ieri è andata in scena una nuova puntata di Ballando con le stelle, il programma condotto da Milly Carlucci e trasmesso su Rai 1 ogni sabato sera. Uno dei protagonisti della puntata è stato lui, Lorenzo Biagiarelli il fidanzato di Selvaggia Lucarelli il quale è uno dei concorrenti di questa edizione di Ballando. Lo chef è stato protagonista di una esibizione davvero molto bella, ed ha ricevuto tanti complimenti. Qualcuno però ha avuto qualcosa da ridire. Nelle ore successive è intervenuta Antonella Clerici che lo conosce abbastanza bene, visto che è uno delle presenze fisse del programma E’ sempre mezzogiorno.

Ballando con le stelle, Lorenzo Biagiarelli uno dei protagonisti

Lorenzo Biagiarelli è stato uno dei protagonisti della puntata di ieri di Ballando con le stelle, il programma condotto da Milly Carlucci. Lo chef si è esibito insieme alla sua maestra di ballo Anastasia Kuzmina, in un tango sulle note di Amandoti. La loro esibizione è stata davvero molto toccante ma sembra aver diviso la giuria. Chi si è scagliato contro il fidanzato della Lucarelli è stato Guillermo Mariotto, che si è beccato anche “stronzo” dalla collega. “Mi è sei sembrato un soldatino di piombo. Tu fai sempre quelle mosse che li che proprio e poi il racconto, che racconto noioso…”. Queste le parole del giudice.

L’esibizione dello chef divide la giuria

Anche Zazzaroni, nonostante abbia ammesso che rispetto alle scorse puntate Lorenzo ha ballato meglio, appare sempre troppo rigido. Chi invece nelle ore successive si è schierata dalla parte dello chef è stata Antonella Clerici, la quale è intervenuta in sua difesa su Twitter.

Antonella Clerici interviene su Twitter e difende Lorenzo

“Un tango fighissimo”, ha scritto Antonella che è stata criticata e accusata di non essere obiettiva. A quel punto, la conduttrice avrebbe risposto dicendo “Invece si, è stato bravo!”. Per Lorenzo è stata comunque una serata davvero speciale, visto che poco prima dell’esibizione è andata in scena un video in cui lo chef si è raccontato a 360°, aprendosi con il grande pubblico. “Ho avuto una vita felice e serena e quindi noiosa perchè la felicità è noiosa“, ha detto Lorenzo.