Selvaggia Lucarelli e Dario Cassini, lui fa un gesto che nessuno si aspettava

A Ballando con le stelle è arrivata la pace tra Selvaggia Lucarelli e Dario Cassini a distanza di una settimana dalla lite. Il gesto chiarificatore.

Pace fatta tra Selvaggia Lucarelli e Dario Cassini, nel corso della puntata di ieri di Ballando con le stelle. Ricordiamo che i due avevano litigato pesantemente nel corso della puntata della scorsa settimana, dopo la Lucarelli aveva fatto sapere che il concorrente le aveva telefonato poco prima della puntata per cercare di condizionare il suo giudizio. Ebbene, a distanza di sette giorni i due sono stati protagonisti di un gesto che nessuno pare si immaginasse.

Ballando con le stelle, Dario Cassini e Selvaggia Lucarelli arriva la pace

Dario Cassini e Selvaggia Lucarelli sono stati protagonisti di un gesto che nessuno pare si immaginasse. A distanza di sette giorni dallo scontro tra i due, Dario e Selvaggia si sono stretti la mano, come a voler mettere una pezza a quanto accaduto la scorsa settimana. Dopo l’esibizione di Dario con Lucrezia Lando, quest’ultimo si è avvicinato alla Lucarelli e tra loro c’è stata una stretta di mano, che ha di fatto sancito la pace. “Dario mi ha chiesto di poter intervenire subito dopo l’esibizione”, ha detto Milly.

Le parole di Selvaggia dopo l’esibizione di Dario

Il concorrente a quel punto ha spiegato il perchè, avvicinandosi a Selvaggia, stringendole la mano e dicendo “Pace”. La giudice di Ballando ha immediatamente risposto al gesto, aggiungendo poi, seppur con ironia “La telefonata di sabato scorso è stata una cosa seria, il ballo di questa sera è stata invece una cosa grave. Sarebbe stato meglio se oggi una telefonata verso le 19.00 me l’avessi fatta”. Selvaggia sorridendo ha fatto intendere che l’esibizione di Dario non è stata un granchè.

Le parole di Milly Carlucci

A quel punto, Cassini avrebbe risposto con la stessa ironia dicendo “Avremmo voluto ballare sulle note di Se telefonando, ma poi non ci è sembrata una buona idea“. Scambio di battute piuttosto ironiche e divertenti tra i due che hanno fatto tanto sorridere i presenti in studio e molto probabilmente anche i telespettatori a casa. Anche Milly Carlucci ha voluto dire la sua su quanto accaduto la scorsa settimana, dicendo di essere molto dispiaciuta per l’episodio.