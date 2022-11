Alberto Matano senza freni: “Sui social mi attaccano”, cosa sta accadendo

0 SHARES Condividi Tweet

Alberto Matano in questi giorni ospite a Talk Show si è espresso sulla giuria di Ballando con le stelle. Ecco cosa ha riferito il conduttore de La vita in diretta.

Alberto Matano è uno dei conduttori più amati degli ultimi anni. Da diverse edizioni è ormai il padrone di casa de La vita in diretta, il programma di Rai 1 che va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì e che piace tanto al pubblico italiano. Nelle scorse ore è stato protagonista della puntata di Tv Talk, dove si è raccontato e lo ha fatto senza alcuna remora. Nello specifico sembra che il conduttore abbia parlato della sua partecipazione al programma Ballando con le stelle, esprimendo il suo pensiero e giudizio sulla giuria. Ma cosa ha riferito?

Alberto Matano parla di Ballando con le stelle

Alberto Matano, oltre che essere il conduttore de La vita in diretta è anche uno dei protagonisti di Ballando con le stelle. E’ stato proprio durante la sua intervista rilasciata a Tv talk sabato 12 novembre, che Matano si è lasciato andare anche ad una confessione sul programma condotto da Milly Carlucci. Il giornalista ha voluto esprimere il suo punto di vista sulla giuria del programma, composta da Carolyn Smith, Fabio Canino, Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli. In tanti quest’anno hanno criticato la giuria del programma.

L’ex volto del Tg 1 si esprime sulla giuria di Ballando

Anche Matano è stato un pò critico nei confronti dei giudici di Ballando.“Quest’anno nella giuria si passa dallo 0 al 10 come bere un bicchiere d’acqua. Io gestisco da solo il tesoretto e mi hanno attaccano sui social, la giuria ovunque, io rispondo”. Queste le parole dichiarate dall’ex volto del Tg 1.

Il successo di Matano con La vita in diretta

Continua il successo di Matano a La vita in diretta, la trasmissione che va in onda tutti su Rai 1 e che continua a collezionare successi dopo successi. Dopo un anno di conduzione insieme a Lorella Cuccarini, che sappiamo tutti come è andata a finire, Matano ha continuato da solo e l’esperimento è riuscito bene. Solo la puntata di venerdì, ha raggiunto uno share del 21,4% con 2.287.000 spettatori.