Alberto Matano: “Voglio fare un chiarimento su Ballando”

Alberto Matano nel corso della puntata de La vita in diretta ha fatto un chiarimento su Ballando con le stelle. Cosa ha riferito il conduttore?

Alberto Matano, il noto conduttore de La vita in diretta è anche uno dei protagonisti di Ballando con le stelle. Nel corso della puntata di ieri, lunedì 7 novembre 2022 il noto conduttore ha voluto fare un chiarimento in riferimento proprio al noto programma di Rai 1 condotto da Milly Carlucci.

Alberto Matano a La vita in diretta parla del programma Ballando con le stelle

Alberto Matano nel corso della puntata de La vita in diretta andata in onda lunedì 7 novembre, ha voluto fare un chiarimento sul programma condotto da Milly Carlucci, ovvero Ballando con le stelle. “Permettetemi di dire una cosa a cui tengo molto, ve lo devo dire, tutto quello che succede a Ballando con le stelle non è assolutamente preparato”. Poi il conduttore avrebbe ancora aggiunto “Noi abbiamo soltanto l’elenco delle performance, ma qualunque cosa accade tra me, Guillermo Mariotto, Selvaggia Lucarelli, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Carolyn Smith è tutto live, non c’è davvero niente di organizzato“. Poi Alberto ha ancora aggiunto “Capirete perchè dico questa cosa, è un qualcosa che mi sta molto a cuore”.

Ballando con le stelle, Matano fa una confessione

Il conduttore de La vita in diretta ha aggiunto ancora che lui a Ballando con le stelle ci mette comunque la faccia. Nel corso della puntata di ieri, Matano ha ospitato in studio altri protagonisti di Ballando con le stelle, a cominciare da Mughini a finire a Luisella Costamagna. Ad ogni modo, dopo aver parlato a lungo dello spazio dedicato a Ballando con le stelle, il conduttore prima di congedare gli ospiti e ringraziare i telespettatori per aver seguito la puntata, ha lanciato un appello.

L’appello di Matano ai telespettatori a casa

Nello specifico, Matano ha invitato i telespettatori a mandare un sms oppure fare una telefonata al numero 45521 e sostenere così la campagna di ricerca per la lotta contro il cancro dell’AIRC. La Rai, promuoverò questa campagna di ricerca fino alla fine di questa settimana “Lo dirò tutti i giorni, potete fare un gesto piccolo ma che è molto importare per aiutare chi è meno fortunato di noi”.