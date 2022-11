La vita in diretta, Giampiero Mughini a Matano: “Mi hai considerato sgarbato” e Matano gli dà una risposta secca

0 SHARES Condividi Tweet

Giampiero Mughini a La vita in diretta è tornato a parlare di quanto accaduto a Ballando con le stelle lo scorso sabato sera. Il chiarimento con Alberto Matano.

Giampiero Mughini è uno dei protagonisti di Ballando con le stelle, il programma noto di Rai 1 e condotto da Milly Carlucci. Fino alla puntata che è andata in onda lo scorso sabato, lo scrittore è stato protagonista di una diverbio avuto con alcuni giurati del programma e come spesso accade, i toni sono stati piuttosto accesi. Nella giornata di ieri è stato ospite nel salotto di Alberto Matano a La vita in diretta, dove si è parlato di quanto accaduto sabato sera.

Giampiero Mughini a La vita in diretta torna a parlare di quanto accaduto a Ballando con le stelle

Giampiero Mughini è stato ospite nel pomeriggio di ieri a La vita in diretta, nel salotto di Alberto Matano. Lo scrittore è stato uno degli ospiti in studio, ed ha parlato di quanto accaduto sabato sera in puntata e nello specifico degli screzi che ha avuto con Fabio Canino e con Selvaggia Lucarelli. Alla fine della trasmissione, Mughini avrebbe anche avuto da ridire con Matano, colpevole di aver criticato il suo atteggiamento nei riguardi dei giurati.

Le parole di Mughini contro la giuria

“Avere quel giudizio da te mi è dispiaciuto, se fosse stato il giudizio di un altro non mi avrebbe fatto né caldo né freddo”. Queste le parole di Mughini, il quale ha aggiunto “Tu hai pensato che io fossi stato sgarbato e supponente nei confronti della giuria in quanto tale”. Lo scrittore si è lamentato del fatto che alcuni giurati compiono alcuni gesti, come lo sventolare un voto negativo “con l’aria di chi è stato investito da Dio”.

Interviene Matano, ecco le parole del conduttore

Subito dopo è intervenuto Matano che ha voluto chiarire con il concorrente.“Nella clip hai parlato di ogni giurato, e per questo, unito ad altri atteggiamenti che ci sono stati, non molto carini nei confronti della giuria, ho parlato di palette e giurati ma non mi riferivo solo a te”. Queste le parole di Matano, il quale ha aggiunto che diversi sono stati i comportamenti di altri concorrenti che non sono piaciuti, nei confronti dei giurati.