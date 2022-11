Sonia Bruganelli contro Giaele “Ecco di cosa ti dovresti preoccupare”

0 SHARES Condividi Tweet

Al Grande fratello vip, Sonia Bruganelli si è scagliata contro Giaele e non le ha di certo mandate a dire “Insulto alla mia intelligenza”.

Nel corso della puntata del Grande fratello vip andata in onda ieri lunedì 7 novembre 2022, c’è stata un’accesa discussione tra Sonia Bruganelli e Sofia Giaele De Donà. Le due, in realtà, dall’inizio del programma se ne sono dette di tutti i colori. Anche ieri sera non si sono risparmiate. Ma cosa è accaduto nello specifico?

Grande fratello vip, Sonia Bruganelli si scaglia contro Giaele

Sofia Giaele De Donà nella serata di ieri è stata duramente attaccata da Sonia Bruganelli che ha svelato che lei e Orietta Berti hanno un parere diverso su di lei. Tutto è iniziato nel momento in cui si è parlato di Giaele, che durante il gioco della bottiglia si è scambiata dei baci con diversi coinquilini. E’ subito scappata la provocazione per Alfonso “Dopo i sensi di colpa diciamo che ti sei consolata molto in fretta”.

Sonia contro Giaele “Ti devi preoccupare del tuo matrimonio”

A quel punto è intervenuta la stessa Sonia Bruganelli la quale ha riferito di avere un parere diverso su Giaele, rispetto a quello di Sonia Bruganelli.“Questa situazione ci sta facendo discutere per la prima volta. Per me è un insulto alla mia intelligenza la storia che sta raccontando“, ha riferito la moglie di Paolo Bonolis, la quale poi si è scagliata contro la gieffina, dicendo “Ti devi preoccupare del tuo matrimonio, stai facendo un interrogatorio ad Antonino, è follia“.

Giaele tenta di difendersi, poi parla Antonino Spinalbese

A quel punto, Giaele avrebbe tentato di difendersi, dicendo “I miei sentimenti non li sa, questo non te lo faccio dire”. Poi la gieffina avrebbe confermato il fatto che i nuovi ingressi sicuramente hanno rallegrato la casa. Alfonso avrebbe continuato a stuzzicarla sul fatto che abbia baciato più persone dicendo “Più che un limone era un frutteto quello li”. Alfonso ha poi fatto una domanda ad Antonino Spinalbese, dicendo “E’ stata una punizione, un momento anche piacevole?“, parlando del bacio. A quel punto l’ex parrucchiere avrebbe risposto “E’ stata la prima volta, benissimo”: