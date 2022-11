Giaele De Donà replica a Flavio Briatore con una battuta al veleno

0 SHARES Condividi Tweet

Giale De Donà e la replica a Flavio Briatore, con una stoccata al veleno “Si deve ripulire”. Le sue parole non sono passate inosservate.

Nella serata di ieri, lunedì 31 ottobre 2022 è andata in onda una nuova puntata del Grande fratello vip. Una delle protagoniste della puntata è stata lei, Sofia Giaele De Donà sia per la vicinanza con Antonino Spinalbese che per la questione relativa al marito che è stato paparazzato con due donne a Los Angeles. “Ma la fede? Conosco bene la mia migliore amica, non mi farebbe mai un torto simile, c’è qualcosa che devo sapere? A me va bene che esca a divertirsi, però voglio che tutte sappiamo che è sposato”. Queste le parole riferite dalla vippona, sulla questione relativa al marito.

Gf vip, Giaele De Donà protagonista della puntata di lunedì 31 ottobre

La vippona è stata anche di nuovo al centro dell’attenzione per un presunto flirt avuto con Flavio Briatore, nonostante comunque lui abbia in qualche modo smentito e fatto sapere di non conoscerla. E’ così arrivata la replica della De Donà.

Giale e Flavio Briatore hanno avuto un flirt? Le parole dell’imprenditore

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, nel corso della puntata di ieri, lunedì 31 ottobre 2022 Sofia Giaele De Donà è stata una delle protagoniste. “Tra le tue libere frequentazioni c’è Flavio Briatore”, avrebbe detto Alfonso alludendo al fatto che i due abbiano avuto un flirt qualche tempo fa. “Eravamo a Forte dei Marmi, mi ha invitata, sono andata con una mia amica, ci siamo conosciuti in Sardegna”. Queste le parole di Giaele. Nel corso di una chiacchierata con il padrone di casa, Alfonso Signorini, Giaele è venuta a conoscenza del fatto che Briatore nelle scorse settimane aveva detto di non conoscerla. La sua reazione non è tardata ad arrivare.

La vippona e la stoccata a Flavio Briatore

“Per fortuna ci sono le foto, è stanco di essere sempre accollato a delle donne diverse, o magari in quel periodo frequentava una e si deve ripulire”. Queste le parole dichiarate da Giale piuttosto infastidita. Alfonso, effettivamente ha mandato in onda una foto che ritraeva la stessa Giaele insieme a Flavio Briatore. Insomma, Flavio ha pensato bene di far capire di non conoscere Giale, ma la foto lo ha smentito.