Ballando, scoppia il caso Costamagna, il clima è tesissimo

0 SHARES Condividi Tweet

Ballando con le stelle 2022, caso Costamagna. Clima teso dopo l’esibizione, cosa è accaduto? L’indiscrezione di TvBlog.

A Ballando con le stelle, la puntata andata in onda sabato 29 ottobre è accaduto di tutto come sempre. Non sono mancati i momenti di forte tensione. Si è venuto a creare il cosiddetto caso Costamagna. Ma cosa è accaduto nello specifico? Facciamo un pò di chiarezza al riguardo.

Ballando con le stelle, spunta il caso Costamagna

Nel corso dell’ultima puntata del programma condotto da Milly Carlucci, Ballando con le stelle si sono vissuti attimi di tensione. Stando a quanto è emerso, Pasquale La Rocca pare che sia stato protagonista di una sfuriata nei riguardi del programma, ovviamente dopo la sua esibizione. Chi ha avuto modo di vedere la puntata, ricorderà il momento in cui Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca hanno rischiato il ritiro dal programma. Ad un certo punto, infatti, i due sono stati costretti a prendere una decisione piuttosto importante e molto difficile, visto i problemi avuti dalla Costamagna che purtroppo si è fatta male ad una gamba in un’occasione.

Luisella e La Rocca, cosa è accaduto nel corso dell’ultima puntata di Ballando

Nel corso della scorsa puntata dello scorso sabato, prima di esibirsi Luisella e La Rocca pare che abbiano deciso di prendersi un pò di tempo per loro, spiegando sia alla conduttrice che alla giuria i motivi che li avevano portati alla decisione di ritirarsi. Sembrava, almeno inizialmente, che i due avessero già deciso e che la loro decisione quella e basta. La giuria e nello specifico Carolyn Smith avrebbero insistito cercando di convincere i due a ripensarsi ed andare avanti. Luisella, nonostante non fosse molto convinta aveva deciso di ballare comunque, nonostante l’infortunio. Il suo compagno di ballo non ha potuto far altro che assecondare la maestra di ballo, nonostate sapeva che l’esibizione avrebbe potuto compromettere le sue condizioni di salute. Alla fine dell’esibizione, insomma, i due sono andati via come se nulla fosse, rimandendo comunque in gara. Sembra che dietro le quinte però il clima sia stato parecchio teso.

Luisella ospite in studio a Oggi è un altro giorno senza La Rocca, l’indiscrezione di TvBlog

A Oggi è un altro giorno Luisella è stata ospite in studio ma da sola. Alla domanda di Serena, su dove fosse La Rocca, Luisella aveva risposto “Sabato mi ha detto che andava a comprare le sigarette”. Domenico Marocchi, aveva riferito di aver provato ad intervistare La Rocca, ma quest’ultimo non si sarebbe presentato. Stando a quanto riferito da TvBlog, sabato sera dopo l’esibizione cisarebbe una sfuriata piuttosto dura fuori dallo studio da parte dello stesso La Rocca. “Non è chiaro quale sia il motivo della sfuriata, ma pare riconducibile alla rivalutazione fatta sulla pista dalla coppia, che contrariamente a quanto deciso prima dell’inizio della puntata non si è ritirata dal programma, esibendosi infine in maniera improvvisata”.Questo quanto si legge su TvBlog.