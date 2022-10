Ballando con le Stelle: “Chissà cosa avrà pensato Milly Carlucci”, le rivelazioni inaspettate

0 SHARES Condividi Tweet

Il ballerino Roly Maden, che a Ballando con le Stelle si esibisce al fianco di Paola Barale, si è recentemente raccontato a Novella 2000 facendo anche delle importanti rivelazioni sulla sua vita.

Una nuova edizione di Ballando con le Stelle ha preso il via lo scorso 8 ottobre 2022, e tra i nuovi partecipanti spicca il nome del ballerino Roly Maden, compagno d’avventura della celebre Paola Barale. Proprio il ballerino si è recentemente lasciato intervistare da Novella 2000 facendo anche delle rivelazioni importanti sulla sua carriera e su Milly Carlucci. Ma, quali sono state di preciso le sue parole?

Roly Maden nuovo ballerino di Ballando con le Stelle al fianco di Paola Barale

Chi segue Ballando con le Stelle, celebre programma di Rai 1 condotto da Milly Carlucci, avrà sicuramente avuto modo di conoscere già il ballerino Roly Maden ovvero il maestro di ballo della bellissima Paola Barale. Proprio Maden ha di recente rilasciato una lunga intervista a Novella 2000 nel corso della quale ha anche rivelato di aver ricevuto l’offerta di lavoro da parte della Carlucci in un momento particolare ovvero mentre si trovava a Miami. Maden ha poi proseguito “In quel momento mi stavo esibendo e non ho potuto parlare molto… chissà cosa avrà pensato Milly”. Il maestro di ballo di Ballando con le Stelle ha poi raccontato che la Carlucci ha contattato la moglie Elena e che una volta fatto ritorno in Italia ha potuto avere inizio la sua esperienza nella celebre trasmissione di Rai 1.

La rivelazione del ballerino sulla vita a Cuba

Il ballerino Roly Maden ha poi proseguito la sua intervista a Novella 2000 facendo delle importanti rivelazioni sulla sua vita a Cuba. Nello specifico ha rivelato di aver iniziato a fare il ballerino quando aveva 18 anni, e proprio ai tempi ballare a Cuba non era concesso, anzi era proprio proibito. Il trasferimento in Italia è avvenuto nel 1995 ma l’anno successivo ha poi deciso di tornare nel suo Paese. Purtroppo però, ha raccontato Maden, essendosi trovato in disaccordo con quella che era la politica di quei tempi ha deciso poi di lasciare il Paese. A proposito del primo periodo trascorso in Italia il ballerino ha rivelato quanto questo sia stato difficile in quanto viveva insieme ad un amico in una casa al freddo e senza luce.

La svolta per il ballerino e le parole su Zanicchi e Paola Barale

La svolta per Roly Maden è avvenuta, come lui stesso ha raccontato, nel momento in cui ha trovato lavoro in discoteca. Maden si è poi espresso su Paola Barale affermando di aver saputo all’ultimo minuto di dover ballare al suo fianco e di essere molto felice di farlo anche se il suo sogno era quello di avere come partner di ballo la celebre Iva Zanicchi a proposito della quale ha rivelato di provare molta simpatia.