Tale e quale show, la frase di Alessandra Mussolini fa scoppiare la polemica

Alessandra Mussolini fa scoppiare la polemica sui social, dopo la risposta data a Loretta Goggi nel corso della terza puntata di Tale e quale show.

Ieri sera, venerdì 14 ottobre andata in onda la seconda puntata di Tale e quale show, il programma condotto da Carlo Conti. Come sempre, i concorrenti d questa edizione del programma si sono esibiti e non sono mancati i momenti divertenti, ma anche di tensione ed imbarazzo. Ad esempio, alcuni telespettatori ad un certo punto si sono indignati per un messaggio che è stato fatto passare in diretta nel corso della puntata. Ma cosa è accaduto?

Tale e quale show, imbarazzo nel corso della terza puntata del programma di Rai 1

Nella serata di ieri, è andata in onda la terza puntata del programma di Carlo Conti. Come abbiamo visto, purtroppo, c’è stata una frase pronunciata da Alessandra Mussolini che non è affatto piaciuta ai telespettatori a casa. Ebbene, quest’ultima che anche in passato è finita al centro di alcune polemiche, nella serata di ieri ha fatto arrabbiare qualche telespettatore, in seguito alle parole pronunciate nel rispondere a Loretta Goggi.

Alessandra Mussolini si esibisce nei panni di Lady Gaga e mostra un fisico davvero straordinario

Alessandra ieri sera si è esibita ed ha vestito i panni della famosissima pop star Lady Gaga. Per l’occasione ha indossato degli abiti particolarmente succinti ed Alessandra con questo outfit ha cantato il brano Bad Romance. A non convincere molto i giudici sono stati sia la voce che il trucco, mentre Alessandra sembra aver tanto convinto nel ballo. Inoltre, l’ex deputata ha messo in mostra un fisico davvero tonico e molto asciutto. Loretta Goggi a quel punto ha voluto sottolineare questo aspetto fisico così in forma, chiedendo ad Alessandra quale fosse il suo segreto di bellezza.

La risposta di Alessandra a Loretta fa calare il gelo in studio e sui social scoppia la polemica

E’ stato a quel punto che la Mussolini avrebbe risposto dicendo “Non mangio”. Poi, avrebbe aggiunto “Mangiucchio, si sopravvive”. Questa risposta non è piaciuta a gran parte dei telespettatori di Rai 1 e sono stati tanti a segnalare che passasse in questo modo un segnale sbagliato. “Commento banale e dannoso quello sul fisico bestiale=non mangio”. Questo il commento postato sui social da un telespettatore, il cui pensiero è stato condiviso da tantissimi altri che hanno avviato una sorta di polemica.