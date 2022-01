Pomeriggio 5, Alessandra Mussolini fa una battuta e cala il gelo in studio

0 SHARES Condividi Tweet

E’ tornata al suo posto Barbara D’Urso, al timone della trasmissione Pomeriggio 5 che va in onda tutti i giorni su Canale 5. Per le festività natalizie Barbara è stata assente, ma adesso è tornata a condurre uno dei programmi più amati dai telespettatori italiani. Nel corso della puntata andata in onda ieri mercoledì 19 gennaio 2022 sembra che Barbara abbia ospitato in studio diversi ospiti. Una tra tutti Alessandra Mussolini, la quale sembra che ad un certo punto si sia lasciata andare ad un commento che ha lasciato un pò tutti senza parole. Pare che si parlasse di due fratelli infermieri che di notte pare siano soliti trasformarsi in drag queen. Molti in studio hanno sostenuto che non ci fosse niente di sbagliato in tutto ciò. Ad ogni modo, durante questa chiacchierata, ad un certo punto si è fatto il nome di Selvaggia Lucarelli. Ma per quale motivo?

Barbara D’Urso ospita a Pomeriggio 5 Alessandra Mussolini

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, nella giornata di ieri è andata in onda una nuova puntata di Pomeriggio 5 e sembra che questa abbia riservato delle sorprese. Ebbene, in studio pare fosse presente Alessandra Mussolini che insieme ad altri ospiti ed alla conduttrice hanno commentato il fatto che due fratelli infermieri fossero soliti travestirsi da drag queen e fare spettacoli la notte. I due si sarebbero addirittura presentati in studio, indossando delle parrucche con capelli a frisè.

La Mussolini indirettamente cita Selvaggia Lucarelli

E’ stato a quel punto che Alessandra avrebbe fatto loro i complimenti per i loro abiti, per il trucco ed anche per il parrucco. Riguardo proprio la parrucca frisè la Mussolini avrebbe detto “Ho visto una persona che aveva i capelli come loro, le drag queen, che non posso dire. Molto simili”. In molti sembra che in studio abbiano iniziato ad essere curiosi e cercare di capire a chi si riferisse. Anche la stessa conduttrice avrebbe chiesto alla sua ospite di chi stesse parlando, ma Alessandra avrebbe ribadito di non voler in nessun modo fare il nome.

Curiosità in studio, la battuta della Mussolini non passa inosservata

“Aveva i capelli come loro, forse imitandole“, ha però aggiunto la Mussolini. Era chiaro il riferimento a Selvaggia Lucarelli, che nel corso di una puntata a Ballando con le stelle si è presentata con una acconciatura simile a quella delle drag queen. Molti sembra che poi abbiano capito il riferimento ed avrebbero invitato la stessa Mussolini ad evitare di fare il nome perchè altrimenti sarebbe scoppiata una grande polemica. Barbara, ciò nonostante sembra abbia continuato a ribadire di non aver capito a chi Alessandra si riferisse.