Adriana Volpe una furia contro Sonia Bruganellli “Hai ragione tu, sei …”

0 SHARES Condividi Tweet

Tra Sonia Bruganelli e Adriana Volpe non c’è proprio nulla da fare, le due proprio non riescono ad andare d’accordo. Le due opinioniste del Grande fratello vip 6 sin dalle prime puntate del programma sembra abbiano fatto intendere di non andare d’accordo. Ciò nonostante, poi, i due avrebbero tentato per il quieto vivere di superare tutto, ma costantemente in puntata o anche fuori, succede sempre qualcosa che porta le due a discutere. Anche in queste ore è accaduto qualcosa tra le due opinioniste.

Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, non c’è pace tra le due opinioniste del Gf vip 6

Una cosa l’abbiamo capita in questi lunghi mesi di reality, ovvero che Sonia e Adriana non riescono proprio a sopportarsi. E’ pur vero che si tratta di due donne completamente diverse l’una dall’altra, potremmo dire dal carattere completamente opposto. Bisogna anche ammettere che Sonia Bruganelli non sta simpatica nemmeno ad una buona fetta del pubblico e molto spesso capita di leggere sui social degli attacchi piuttosto pesanti nei suoi confronti. In queste settimane la Bruganelli è stata in vacanza insieme alla sua famiglia a Dubai e per questo motivo è stata assente dal programma ed è stata sostituita da Laura Freddi, l’ex del marito Paolo Bonolis. Ebbene, dopo il suo ritorno, sembra che in tanti sui social abbiano fatto intendere di rimpiangere Laura Freddi.

Anche sui social la Bruganelli non è molto amata

La Bruganelli però non si è mai persa d’animo ed ha continuato a dire la sua senza alcun problema, rispondendo anche a tono ai tanti attacchi ricevuti. Del resto Sonia non si è nemmeno mai fatta problemi nel rispondere a tono alle battute, talvolta acide e velenose, della sua collega. Adriana è stata da sempre piuttosto schietta e sincera e pare che in queste ore su Instagram abbia scritto un messaggio al veleno.

Il botta e risposta al veleno tra Sonia e Adriana sui social

“Brava Sonia, hai ragione: tu rispetto a me sei piccola piccola piccola… E non mi riferisco ovviamente né all’età né all’altezza. Di grandi ci sono solo le bugie che dici e le libertà che ti prendi”. Ma per quale motivo Adriana avrebbe risposto in questo modo? Cosa aveva detto la Bruganelli? Sembra che la moglie di Paolo nel corso di un’intervista abbia dichiarato che sostanzialmente tra le due donne non vi è alcun tipo di rapporto. Poi Sonia avrebbe aggiunto che dietro le quinte non si degnano di uno sguardo e che Adriana si avvicina a lei solo quando parla con qualche autore, nella speranza di poter carpire un segreto. Ad ogni modo, dopo la replica di Adriana Volpe, è arrivata la risposta di Sonia.“Anche oggi Adriana Volpe serena domani”. Insomma, tra le due proprio non sembra esserci alcun tipo di rapporto ormai.