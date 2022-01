Gianni Sperti una furia: “Jo Squillo e ….”

0 SHARES Condividi Tweet

Come ogni giorno ecco che anche lo scorso 18 gennaio è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata di Uomini e Donne. Questa volta a finire al centro dell’attenzione è stato il cavaliere Biagio Di Maro al quale l’opinionista Gianni Sperti ha controllato il telefono facendo una scoperta davvero molto particolare. Al nome del Cavaliere del programma di Maria De Filippi è stato affiancato quello di una famosa cantautrice ovvero Jo Squillo. Ma per quale motivo?

Il Cavaliere di Uomini e Donne Biagio Di Maro al centro di una grossa polemica

Quando qualche personaggio di Uomini e Donne sembra nascondere qualcosa ecco che gli opinionisti si mettono subito alla ricerca di informazioni. Per fare questo Gianni Sperti è solito controllare il telefono delle persone incriminate e nelle ultime puntate a finire al centro della polemica è stato il cavaliere Biagio Di Maro. Ma è stato proprio dopo aver controllato il telefono dell’uomo che i sospetti di Gianni Sperti sono aumentati. “Il telefono di Biagio è abbastanza vuoto, nel suo registro chiamate c’è una sola telefonata quindi tutto il resto è stato cancellato. Ci sono dei messaggi, ma non sono tantissimi. Le videochiamate? Tutte cancellate“. Sono state queste nello specifico le parole pronunciate dall’opinionista secondo il quale il cavaliere avrebbe un secondo telefono. È stata a tale affermazione che l’uomo ha poi risposto precisando di avere un solo telefono e di avere un’applicazione attraverso la quale il tutto viene cancellato ogni tre giorni.

La reazione degli opinionisti

Nessuno dei presenti in studio, e nello specifico nessuno dei due opinionisti, ha creduto alle parole dell’uomo infatti la polemica è andata avanti e di conseguenza anche l’indagine da parte degli stessi Tina Cipollari e Gianni Sperti. Proprio quest’ultimo ha poi continuato precisando di aver trovato qualcosa di sospetto su Instagram e non su Whatsapp.”C’è una chat con una signora dove dice ‘questo è l’anno mio, vorrei fare Grande Fratello o Isola dei Famosi, ci riuscirò!”, queste le sue parole. Parole alle quali Biagio ha cercato di rispondere precisando che non ci sarebbe nulla di male se dopo aver trovato l’amore gli venisse offerta la possibilità di partecipare a programmi di questo tipo. A questo punto è intervenuta la padrona di casa Maria De Filippi precisando che il problema “Potrebbe esserlo per una donna che vuole conoscerti“.

La chat con Jo Squillo

Ma a scatenare una vera problema polemica è stata la chat trovata su Instagram con una famosa artista ovvero Jo Squillo. “Sì ho chattato con lei, ci mettiamo qualche like qual è il problema?“, ha rivelato Biagio. La donna con cui attualmente ha una frequentazione ovvero Elena ha invece rivelato qualcosa di più. “Biagio non ti ha detto la verità su Jo Squillo. La verità è che Jo Squillo l’ha trovata nell’albergo dove lui alloggia perché lei era appena uscita dal Grande Fratello e le ha chiesto il numero di telefono!” . Queste nello specifico le parole espresse da Elena e alle quali lo stesso Biagio ha risposto confermando di aver incontrato Jo Squillo in albergo, di essersi parlati e poi di essersi seguiti sui social.