Sanremo 2022, Sangiovanni: “Mi hanno …” e il web resta senza parole

Manca sempre meno al 1°febbraio 2022 ovvero al giorno in cui prenderà il via Su Rai 1 la 72esima edizione del Festival di Sanremo. A condurre sarà ancora una volta Amadeus mentre invece sul palco si esibiranno diversi famosi artisti. Tra i Big in gara anche il giovanissimo cantante Giovanni Pietro Damian conosciuto da tutti con lo pseudonimo Sangiovanni. Il ragazzo è stato uno dei protagonisti assoluti della scorsa edizione di Amici dove si è classificato al secondo posto e adesso tra pochi giorni avrà la possibilità e la grande fortuna di salire su uno dei più importanti palchi italiani. Il ragazzo ha però fatto una confessione molto toccante nel corso di una recente intervista rilasciata a Vanity Fair. Di cosa stiamo parlando?

La confessione di Sangiovanni a Vanity Fair

Sangiovanni è stato uno dei cantanti più apprezzati della scorsa edizione di Amici di Maria De Filippi. All’interno del talent di Canale 5 il ragazzo si è fatto conoscere da tutti mettendo in risalto il suo talento ed infatti è riuscito ad ottenere un grandissimo successo. Nonostante ciò però dopo la partecipazione ad Amici il giovane si è trovato a dover fare i conti con la dura realtà dei social. Infatti se da una parte sono stati molti coloro che in questi mesi non hanno perso l’occasione di rivolgergli parole di stima e affetto ecco che allo stesso tempo vi è stato anche chi ha utilizzato i social per rivolgere al giovane delle terribili minacce. “Ho ricevuto tantissimo odio…Insulti di ogni genere sui social per come mi vesto, per quello che scrivo…Mi hanno anche minacciato di morte…”, questa la rivelazione del giovane cantante. Le minacce in questione hanno molto turbato Sangiovanni che è arrivato a chiedersi il perché di tanto odio nei suoi confronti.

Sangiovanni a Sanremo 2022 con il brano ‘Farfalle’

Tra pochi giorni Sangiovanni però potrà finalmente salire sul palco dell’Ariston dove si esibirà con il brano intitolato Farfalle. E proprio a proposito di tale brano il giovane artista ha rivelato “parla di tornare a respirare”.

L’amore per Giulia Stabile

All’interno di Amici di Maria De Filippi Sangiovanni ha anche avuto la fortuna di trovare l’amore. Il cantante si è infatti fidanzato con la ballerina Giulia Stabile vincitrice della ventesima edizione del talent show di Canale 5. E ancora oggi a distanza di un anno sono molto felici ed innamorati. Negli ultimi tempi i due hanno deciso di mantenere un po’ più privata la loro storia esponendosi meno sui social. Il cantante avrebbe a tal proposito rivelato di non trovare piacevole il fatto che ogni loro spostamento sia tenuto sotto controllo dai fan più accaniti.