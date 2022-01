GF Vip, Patrizia Pellegrino una furia contro Katia Ricciarelli: “L’hanno presa solo perchè …”

0 SHARES Condividi Tweet

Ha trascorso poco tempo all’interno della casa del Grande Fratello vip la celebre attrice Patrizia Pellegrino ma nonostante ciò ha le idee molto chiare su alcune persone con cui ha condiviso questa particolare esperienza. Stiamo nello specifico parlando della celebre cantante soprano Katia Ricciarelli a proposito della quale ha espresso il suo pensiero nel corso di una recente intervista.

L’esperienza di Patrizia Pellegrino al Grande Fratello Vip

Anche se è stata un’esperienza breve quella vissuta da Patrizia Pellegrino all’interno della casa del Grande Fratello vip è stata comunque molto importante. La donna nel corso di una recente intervista ha rivelato di aver trascorso 2 mesi all’interno dell’Isola dei Famosi facendo però una distinzione tra questa esperienza e quella del Grande Fratello. “A L’Isola dei Famosi sono stata due mesi e c’è la difficoltà di sperimentare la sopravvivenza. Al GF Vip forse è peggio perché la vera difficoltà è psicologica. Ho affrontato la difficoltà di confrontarmi con persone aggressive e che vogliono metterti in difficoltà”, queste nello specifico le parole espresse dall’ex gieffina e riportate da Biccy. Esattamente chi è questa persona aggressiva a cui fa riferimento la donna?

Patrizia Pellegrino contro Katia Ricciarelli

La persona aggressiva a cui fa riferimento la Pellegrino è proprio Katia Ricciarelli. Una delle concorrenti più discusse di questa edizione del noto reality di Canale 5. Quelle espresse da Patrizia Pellegrino nei confronti di Katia Ricciarelli sono state delle parole piuttosto dure delle quali si sta tanto parlando. “Faccio un nome e un cognome, Katia Ricciarelli. Ho cercato di conquistarla in tutti i modi, l’ho coccolata, protetta e ascoltata. Ho fatto di tutto e lei fino alla fine mi ha snobbata. Questo fino a che non ha ascoltato la mia storia drammatica, ma uno deve essere vittima per farsi amare? Io non credo proprio che sia così”, queste le sue parole. E sempre a proposito della Ricciarelli ha poi proseguito rivelando di avere visto dei video di molti anni fa in cui la celebre artista era protagonista del reality La Fattoria. “L’hanno presa perché fa scoppiare delle dinamiche in negativo. Però con il coronavirus noi abbiamo bisogno di amore, serenità ed energia positiva, non cose brutte. Ecco cosa vorrei che fosse il GF Vip. Purtroppo sono stata pochi giorni e non ci sono riuscita”, questo il pensiero di Patrizia Pellegrino.

Il pensiero sulle frasi razziste della Ricciarelli

Proprio nel corso delle ultime settimane la Ricciarelli è finita sotto accusa per alcune frasi considerate ‘razziste’. E a proposito di questo la Pellegrino aveva rivelato “Quello che ha fatto Katia non mi piace. Ci consigliano di alzarci in piedi e occupare il centro dello studio bloccando la diretta. E allora facciamolo, non mi sembra una cattiva idea questa”.