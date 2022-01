Sanremo 2022, Gianni Morandi senza mezzi termini: “Sul palco avrò …”

0 SHARES Condividi Tweet

Un altro grande protagonista di questa nuova edizione del Festival di Sanremo il cui inizio è previsto per il 1°febbraio 2022 sarà il grande Gianni Morandi. L’artista tornerà sul palco dell’Ariston con un brano di Jovanotti intitolato “Apri tutte le porte“, e proprio nel corso della conferenza stampa che si è tenuta nella giornata di ieri ha parlato dell’emozione legata al Festival di Sanremo ma anche dell’incidente alla mano in cui è rimasto coinvolto lo scorso anno.

Gianni Morandi a Sanremo per festeggiare due importanti anniversari

Per Gianni Morandi partecipare al Festival di Sanremo è molto importante anche perché potrà festeggiare due anniversari. Nello specifico il primo anniversario da festeggiare è legato ai 60 anni dal debutto nel mondo della discografia con il famoso 45 giri del brano “Andavo a 100 all’ora” mentre invece il secondo anniversario è legato all’esordio al Festival di Sanremo avvenuto con il brano ‘Vado a lavorare’ ben 50 anni fa.

Il ritorno dell’artista al Festival della Canzone Italiana con il brano “Apri tutte le porte”

La voglia di esibirsi e di fare musica non è mai passata in Gianni Morandi che adesso si prepara a tornare al Festival di Sanremo con un nuovo brano di Jovanotti intitolato ‘Apri tutte le porte’. La collaborazione con Jovanotti sembrerebbe avere avuto inizio in seguito all’incidente in cui Morandi è rimasto coinvolto lo scorso anno. Il cantante infatti per diversi mesi è stato ricoverato in ospedale a causa delle ustioni riportate dopo essere caduto nel fuoco mentre si trovava in campagna. Jovanotti lo avrebbe chiamato per chiedergli informazioni sul suo stato di salute e da li sarebbe nata la collaborazione tra i due. A proposito del brano che porterà a Sanremo ecco che Morandi si è espresso affermando “Una canzone un po’ diversa da quelle che solitamente ho portato al festival, che instilla fiducia, invita a superare i momenti brutti come quello che stiamo vivendo da due anni, è ottimista insomma e spero che piaccia proprio per questo, non è che poi da quel palco io debba lanciare chissà quali messaggi”.

I grandi rivali per Morandi

A proposito della scelta di tornare a Sanremo come concorrente in gara ha rivelato di avere la voglia di tornare a provare grandi emozioni.” Perché una cosa è andare lì da ospite e tutt’altra passarci una settimana in tensione, fare ascoltare per cinque sere la tua canzone, e poi le prove, la classifica, il pubblico che tifa. A me ogni volta viene la tremarella, mi si secca la lingua prima di salire sul palco: oh, l’Ariston fa questi scherzi anche a chi è navigato” . Ma chi sono i grandi rivali da affrontare? Per Morandi sono due ovvero il collega Massimo Ranieri e il nipote Paolo Antonacci. A proposito di Ranieri ha rivelato che si conoscono da 50 anni e che magari in questa particolare occasione potranno riaffiorare delle vecchie rivalità. “Magari Massimo arriva primo e io secondo. O chissà, non ci si piazza sul podio nessuno dei due. Ma arrivati a questo punto, per noi, cosa cambia?”. A proposito del nipote invece, figlio della figlia Marianna e di Biagio Antonacci, ha precisato che lui parteciperà come autore del brano ‘Sesso Occasionale’ portato sul palco dell’Ariston da Tananai. E a proposito del nipote ha voluto precisare “E’ molto bravo”.