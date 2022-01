Sonia Bruganelli al veleno contro Adriana Volpe: “Quando parlo …”

0 SHARES Condividi Tweet

Al Grande Fratello Vip si è fatta conoscere per la sua schiettezza e proprio di recente ha rilasciato una particolare e lunga intervista al settimanale Chi all’interno della quale ha affrontato diversi argomenti e parlato di varie persone. Stiamo nello specifico parlando di Sonia Bruganelli, opinionista del programma condotto da Signorini. Ma, quali sono state le sue parole?

L’esperienza di Sonia Bruganelli al Grande Fratello Vip

Se da una parte quella al GF Vip è stata per Sonia Bruganelli una meravigliosa ed indimenticabile esperienza ecco che allo stesso tempo sarà anche l’ultima. La moglie di Paolo Bonolis nel corso di un’intervista rilasciata a Chi ha infatti ringraziato Signorini per averle dato questa opportunità ma ha voluto precisare che il prossimo anno non tornerà a ricoprire lo stesso ruolo. “Il Grande Fratello è un format che fa cambiare ogni tipo di emozione. Ti avvolge e ti travolge. Sono felice di aver fatto parte di questa strada“, queste le parole espresse dalla Bruganelli che ha inoltre precisato che tale occasione è arrivata per lei in un momento della sua vita davvero molto particolare. “Mi ha fatto crescere, mi ha aiutata ad avere maggiore consapevolezza. Ma posso annunciare che il prossimo anno non ci sarò”, ha poi continuato.

Le critiche sui social

Proprio per il suo modo di fare la donna è finita spesso al centro di critiche e polemiche. A proposito delle critiche ricevute sui social la moglie di Bonolis ha affermato “Chi odia sul web sono gli asociali che hanno una marea di profili fasulli. E che fai, parli con il nulla?”. La Bruganelli ha poi fatto una rivelazione importante. “Crede che mi serva uno psicologo? Guardi che sono andata in cura. L’ho fatto per un paio d’anni, dopo la nascita di mia figlia Silvia, mi ha aiutato, ma ad un certo punto bisogna chiudere per migliorare”.

Il commento su Delia Duran, Alex Belli, Soleil Sorge e Adriana Volpe

Questa edizione del GF Vip è segnata dal triangolo amoroso composto da Alex Belli, la compagna Delia Duran e la gieffina Soleil Sorge. E proprio a proposito della Duran la Bruganelli si è così espressa “Mi sembra la Cagna maledetta, un personaggio della serie tv Boris: l’attrice over action che non sa recitare”. Non è mancato il commento su Adriana Volpe, altra opinionista del GF Vip, con la quale il rapporto è stato teso fin dall’inizio. La Bruganelli è tornata a parlare della fotografia in cui è apparsa insieme a Magalli sostenendo di non essersi pentita di nulla. E ha poi concluso “vorrei rassicurare la Volpe che quando siamo in studio e parlo con un autore o uno dei presenti, lei non deve seguirmi perché magari pensa che io possa aver scoperto chissà quale segreto. Sembra mio fratello minore, con il quale litigavo per avere le attenzioni di nostra madre. Solo che lei potrebbe essere la mia sorella maggiore per questioni anagrafiche. Adriana, stai serena.