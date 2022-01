Striscia la notizia, Claudio Baglioni umiliato: “Baglioni canta …”

0 SHARES Condividi Tweet

Striscia la notizia è il noto tg satirico di Canale 5 che va in onda ormai da diversi anni. Diverse le rubriche che troviamo all’interno del programma, alcune di queste molto cattive. Nel corso della puntata che è andata in onda lo scorso 17 gennaio 2022, sembra che il Tg satirico abbia riproposto una rubrica che piace tanto ai telespettatori, ovvero quello delle somiglianze. Ovviamente, come sempre, il servizio in questione è stato lanciato dai due conduttori ovvero Enzo Iacchetti ed Ezio Greggio che da anni ormai sono una delle coppie fisse del programma di Antonio Ricci. Ancora una volta, visto che non è di certo una novità, una delle “vittime” preferite del Tg satirico è stato Claudio Baglioni. Ma cosa è accaduto?

Striscia la notizia, Claudio Baglioni finisce ancora nel mirino di Ricci

Striscia la notizia lo conosciamo per essere uno dei programmi più importanti di casa Mediaset. Il Tg satirico va in onda da tantissimi anni ormai ed è uno dei programmi più amati e seguiti dagli italiani. Nel corso della puntata di lunedì 17 gennaio, è stato trasmesso un servizio all’interno della rubrica delle somiglianze. “Un’accoppiata di somiglianze che hanno dello sbalorditivo“, avrebbe dichiarato Ezio Greggio nel lanciare il servizio. A quel punto, la prima vittima è stato Francesco Saverio Nocciolino che tutti noi abbiamo avuto modo di conoscere grazie a Ciao Darwin e Avanti un altro. Sono stati alcuni telespettatori a sottolineare la somiglianza tra questo e Peter Griffin. Effettivamente le due foto a confronto hanno messo in evidenza una certa somiglianza. “Stessa espressione paciosa e identico doppio mento“, è stato il commento di Iacchetti. Ed ecco che poi è arrivato il momento di Claudio Baglioni.

Il cantante paragonato ad un cavaliere di Uomini e Donne

“Passiamo ora al cantautore Claudio Baglioni, meglio conosciuto come… Baglioni“, avrebbe detto Il conduttore.”Ai nostri acuti telespettatori non è sfuggita una somiglianza, quella con Andrea, uno dei cavalieri del trono di Uomini e Donne”.

La frecciata velenosa di Ezio Greggio

“Stessi occhiali vistosi, stessa chioma fluente di uomini di varia età. Perfino il timbro di voce è identico. Ma una cosa li differenzia: Andrea dice sempre quello che pensa lui, Baglioni invece canta sempre quello che scrivono gli altri”. Queste le parole di Greggio, parole che sono apparse come una frecciata velenosa, facendo ben capire come effettivamente alcune strofe delle canzoni di Baglioni non siano state scritte proprio da lui. Insomma, il Tg satirico di Canale 5 non perde occasione per “attaccare” Claudio Baglioni, il quale era già finito nelle grinfie di Antonio Ricci in diverse altre occasioni.