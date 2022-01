Renato Zero scrive un post da brividi per Red Canzian e il web si commuove

0 SHARES Condividi Tweet

Red Canzian in questi giorni si trova ricoverato in ospedale e purtroppo le sue condizioni di salute non sono proprio buone. L’ex dei Pooh purtroppo si trova ricoverato in ospedale a Treviso, dove nei giorni scorsi era stato trasportato d’urgenza per un’infezione molto grave al cuore. E’ stato il figlio Phil Mer ad aver aggiornato tutti circa le attuali condizioni di salute del padre. Un caro amico, oltre che un grande artista ha voluto mandargli un messaggio e lo ha fatto sui social. Stiamo parlando di Renato Zero.

Red Canzian ricoverato in ospedale per un’infezione al cuore

“Abbiamo ricoverato Red a inizio mese, una sfortunata coincidenza proprio con il primo giorno di prove di Casanova Opera Pop…da allora la situazione di una brutta infezione è andata fortunatamente migliorando e l’altra sera, alla fine dell’anteprima dello spettacolo, Red ha voluto diffondere un audio messaggio in cui giustificava la sua assenza e ufficializzava la notizia. Confidiamo in una sua pronta guarigione anche se il percorso è ancora lungo e dobbiamo avere pazienza…”. Queste le parole del figlio di Red Canzian in un post che ha scritto su Facebook.

Renato Zero pubblica un post molto commovente sui social per l’amico

Molti amici e colleghi sembra che abbiano mandato a Red Canzian dei messaggi di vicinanza ed uno di questi è proprio lui Renato Zero. Quest’ultimo ha pubblicato sui social un messaggio per il suo amico. Ma cosa ha scritto Renato Zero? Il noto artista ha voluto affidare al suo profilo Facebook delle parole molto belle e cariche di grande affetto e significato. “Noi artisti dispensatori di energie, emozioni, sentimenti e tante altre amorevoli attenzioni verso il palcoscenico e verso i nostri ostinati sostenitori, anche a noi succede, di perdere un po’ di smalto. Di sentirci vulnerabili, afflitti e stanchi. Ed il nostro amabile pubblico lo sentiamo lontano e non certo per una sua leggerezza o disattenzione nei nostri riguardi. Ma in questi momenti, abbiamo bisogno di conferme e di una consistente partecipazione, affinché la nostra stella torni a brillare, illuminando ancora il nostro ed il vostro, ambizioso, stupefacente ed appagante percorso di vita…”. Queste le parole di Renato che poi ha rivolto il suo messaggio proprio a Red Canzian che in questi giorni non sta attraversando un buon momento.

Le parole di Renato

“A te, insostituibile amico Red, raccomando di tenere duro. Di allontanare da te, questo odioso e rarissimo intruso. E di tornare ad affascinare le costellazioni con la tua “Arte”. E a voi, eterni affezionati del grande Red Canzian di non perderlo di vista neppure per un secondo. Perché “la vostra passione” è la sua infallibile medicina! Con infinito amore, Renato Zero». Con queste parole poi l’artista ha concluso il suo post.