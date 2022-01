Antonella Mosetti, battuta al veleno contro Montano ” … il nulla …”

0 SHARES Condividi Tweet

Antonella Mosetti la conosciamo per essere una nota showgirl italiana, la quale ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo ormai diversi anni fa quando è approdata a Non è la Rai. Erano esattamente gli anni ’90 quando Antonella ha messo al mondo la figlia Asia Nucciatelli che abbiano avuto modo di conoscere quando mamma e figlia hanno preso parte al Grande fratello vip qualche anno fa. Antonella è diventata mamma quando era davvero una ragazzina. Quando ha sposato il padre di sua figlia, entrambi erano molto giovani, ciò nonostante è stata una storia molto importante per la Mosetti che è rimasta insieme a lui per circa 8 anni.

Antonella Mosetti e Alex Nucciatelli, una storia d’amore durata 8 anni

Il matrimonio si è celebrato il 25 luglio 1995 nella chiesa di Sant’Anselmo all’Aventino. Nel momento in cui poi i due si separarono Antonella ha iniziato una relazione con Aldo Montano, anche questa una storia molto importante per la showgirl. La storia con il campione che è uscito da pochi giorni dalla casa del Grande fratello è durata ben sette anni, ma ad ogni modo, non sono mai arrivati a parlare di nozze. Un po’ di tempo dopo, pare che Aldo Montano nel corso di un’intervista avesse fatto intendere di non aver costruito con Antonella qualcosa di importante.

La showgirl pubblica una foto in abito da sposa insieme all’ex marito

Antonella Mosetti però, in questi giorni sembra aver fatto un tuffo nel passato, pubblicando una foto che ha avuto un significato ben preciso. Si tratta di una foto che la ritrae insieme al marito, Alex, con addosso l’abito da sposa. A colpire però sono state anche le parole che Antonella ha scritto nella didascalia.

Le parole di Antonella per l’ex marito non passano inosservate, neppure la risposta

“Sei stato il mio primo grande AMORE e grazie a te, al nostro amore è nata Asia. Che parole aggiungere? Tutto il resto, dopo di te, il nulla. Noi per sempre!” Alex Nuccetelli”. Queste le bellissime parole scritte da Antonella e che hanno lasciato tutti senza parole. Non è tardata ad arrivare la risposta da parte di Alex.“E questo giorno venne giù Roma… Mi sposavo la donna più bella d Italia, e non solo esternamente”. Queste le parole dell’ex marito e padre di Asia. In molti dopo aver visto questo scambio di battute hanno ipotizzato un ritorno di fiamma, sarà davvero così?