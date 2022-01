Adriana Volpe, battuta al veleno a Sonia Bruganelli “C’è chi …”

0 SHARES Condividi Tweet

Continua la guerra tra le due opinioniste del Grande fratello vip 6, ovvero Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. Sin dalle prime puntate le due donne del reality hanno fatto ben capire che tra di loro non ci fosse poi una grande simpatia. Nel corso delle prime puntate poi pare che abbiano cercato di andare avanti, seppur con qualche battuta di troppo, anche sui social network. Adesso Adriana sembra aver lanciato l’ennesima frecciatina alla Bruganelli che ovviamente ha recepito il colpo e non è rimasta a guardare. Ma cosa è accaduto?

Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, tra le due proprio non scorre buon sangue

Come ben sappiamo, Sonia Bruganelli per le festività di Natale è partita ed ha trascorso il Capodanno a Dubai. Per questo motivo è stata assente dal programma ed al suo posto abbiamo visto Laura Freddi, l’ex di Paolo Bonolis. Adriana invece è rimasta sempre al suo posto e pare che non abbia fatto alcuna vacanza.

La frecciata velenosa della Volpe nei confronti della Bruganelli

Proprio a tal riguardo, l’opinionista nel corso di una recente intervista che ha rilasciato al settimanale Nuovo tv sembra abbia lanciato una frecciatina alla sua collega.“C’è chi va in vacanza e chi invece ha il senso del dovere. C’è chi può e chi non può”. Queste le parole della conduttrice che non si è risparmiata nemmeno questa volta. Insomma, sia dentro che fuori dalla casa, gli animi sembrano essere molto tesi. Soprattutto in casa in questi giorni sta accadendo praticamente di tutto. Dopo l’entrata in casa di Delia Duran gli animi si sono maggiormente surriscaldati, soprattutto quelli di Soleil Sorge.

Adriana Volpe e la confessione sulla sua vita privata

Nel corso dell’intervista, Adriana Volpe sembra abbia anche parlato della sua vita privata e soprattutto dell’amore. Sappiamo bene che questi ultimi anni sono stati piuttosto turbolenti per lei e che si è separata, anche in modo piuttosto duro, dal marito. “Non penso di essere pronta ad avvicinarmi a qualcuno”, avrebbe confessato la conduttrice e opinionista. Poi pare che abbia preferito non parlare dei rapporti che ha oggi con l’ex marito, perché per lei questo è un argomento piuttosto delicato. E’ certo però, che il fatto di aver preso parte al reality ha fatto si che la Volpe potesse distrarsi e pensare ad altro.