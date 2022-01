Storie Italiane, Albano Carrisi lancia una frecciata a The voice senior dopo la sua esclusione: “Quest’anno non sta andando bene il programma”

0 SHARES Condividi Tweet

Albano Carrisi lo scorso anno ha preso parte al programma The voice senior insieme alla figlia Jasmine, in qualità di giudice. La scorsa estate, dopo che era stato annunciato il ritorno del programma con la seconda edizione, sembra si sia diffusa anche un’altra notizia. Ebbene, pare che tutti i giudici dello scorso anno, Clementino, Loredana Bertè e Gigi D’Alessio fossero stati riconfermati, tranne il cantante di Cellino San Marco, sostituito da Orietta Berti. Ebbene, dopo la delusione iniziale, che Albano non ha comunque nascosto, il cantante è tornato a parlarne nel corso di un’intervista che ha rilasciato nel salotto di Storie italiane, il programma condotto da Eleonora Daniele su Rai 1. Ma cosa ha dichiarato il cantante?

Storie italiane, ospite in studio Albano Carrisi che svela il suo più grande sogno

Albano Carrisi in questi giorni è stato ospite nel salotto di Storie Italiane, il programma noto e apprezzato di Rai 1 che vede al timone Eleonora Daniele. Il cantante avrebbe affrontato diversi temi e argomenti a cominciare dal prossimo Festival di Sanremo. Albano quest’anno non prenderà parte alla manifestazione canora più importante del nostro paese, ma ha confessato di aver un sogno. Quale? Fare un trio insieme a Gianni Morandi e Massimo Ranieri, che tra l’altro prenderanno parte al Festival.

In collegamento la figlia Jasmine e la compagna Loredana Lecciso

In collegamento video pare ci fossero proprio Jasmine Carrisi, la figlia e Loredana Lecciso la compagna. A quel punto, Albano avrebbe iniziato a parlare della figlia, descrivendola come una ragazza ben decisa, dalle idee abbastanza chiare anche in tema musicale, anche se lontana dal padre. Lo scorso anno padre e figlia hanno condiviso una grande esperienza all’interno del programma The voice senior.

La delusione e il commento di Albano per l’esclusione da The voice senior

Come abbiamo visto però, i due non sono stati confermati per il secondo anno ed al loro posto è arrivata Orietta Berti. Albano anche in questo caso ha ribadito la delusione per l’esclusione, dicendo di aver ricevuto comunicazione quasi all’ultimo minuto. Il cantante avrebbe ancora sottolineato come nel mondo dello spettacolo talvolta certe scelte non si capiscono, ma bisogna accettarle ugualmente. Poi il cantante di Cellino avrebbe anche sottolineato come il programma purtroppo quest’anno non sta avendo lo stesso successo dello scorso anno e si è detto particolarmente dispiaciuto per la sua grande amica, Antonella Clerici.