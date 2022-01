Festival di Sanremo, Ornella Muti nella bufera: “Ma la Rai lo sa che …’

0 SHARES Condividi Tweet

Si sta molto parlando in queste ultime settimane della nuova edizione del Festival di Sanremo il cui inizio è previsto per il prossimo 1° febbraio 2022. A condurre sarà ancora una volta Amadeus affiancato nelle cinque serate da cinque splendide donne. E se in un primo momento a finire al centro della polemica era stata Drusilla Foer ecco che adesso una nuova polemica sta vedendo protagonista un’altra donna che parteciperà al Festival della Canzone Italiana come co-conduttrice. Stiamo nello specifico parlando di Ornella Muti, ma esattamente per quale motivo la celebre attrice è finita al centro della polemica?

Ornella Muti al Festival di Sanremo 2022 come co-conduttrice

Manca ogni giorno sempre meno all’inizio della 72esima edizione del Festival di Sanremo previsto per il 1°febbraio 2022. Saranno cinque serate di musica e divertimento nel corso delle quali sarà possibile ascoltare i brani portati sul palco dell’Ariston da molti amatissimi artisti. A condurre ancora una volta il Festival della Canzone Italiana sarà Amadeus affiancato da 5 splendide co-conduttrici. Stiamo nello specifico parlando di Drusilla Foer, Sabrina Ferilli, Lorena Cesarini, Maria Chiara Giannetta e Ornella Muti. E proprio quest’ultima è finita nelle ultime ore al centro di una grossa polemica. Ma esattamente, come mai?

La celebre attrice al centro di una grossa polemica

Si sta tanto parlando nelle ultime ore di Ornella Muti. La celebre attrice, presto a Sanremo come co-conduttrice, è finita al centro di numerose critiche a causa di quella che è l’attività che porta avanti ormai da diversi mesi. Nello specifico lo scorso mese di luglio l’attrice ha fondato, insieme alla figlia Naike Rivelli, una particolare associazione culturale che si occupa della produzione e della commercializzazione della cannabis a scopo terapeutico. L’associazione in questione è stata chiamata ‘Ornella Muti Hemp Club’ e ha sede a Nardò e quindi in Puglia. Proprio a causa di questa ‘particolare’ ma legale attività la donna è finita al centro di numerose critiche.

La polemica su Ornella Muti

Nello specifico a sollevare la polemica è stato Mowmag.com che tramite un articolo ha parlato dell’attività portata avanti dalla Muti ma allo stesso tempo ha fatto un riferimento alla Rai. “L’erba di Sanremo è sempre più verde: ma la Rai lo sa che Ornella Muti produce cannabis nel Salento?”, queste nello specifico le parole utilizzate dal portale. E come risponderà la Rai a tali parole? In realtà al momento non sembrerebbe essere arrivata ancora alcuna risposta.