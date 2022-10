Serena Enardu e Pago, lei: “L’amore vero torna sempre”

0 SHARES Condividi Tweet

Seren a Enardu l’ex tronista potrebbe essere tornata insieme al suo ex, Pago. Le parole della donna non lasciano alcun dubbio.

Da un pò di tempo a questa parte si parla di un possibile ritorno di fiamma tra Serena Enardu e Pago. I due sono stati insieme per tanto tempo, ma poi la loro storia improvvisamente si era conclusa ed anche a malo modo. Adesso però, a distanza di un pò di tempo le cose sembrano essere cambiate. Ancora non c’è stata l’ufficializzazione, ma una serie di indizi ci hanno portato a credere che effettivamente i due possano essere tornati insieme. Ma come stanno le cose?

Serena Enardu e Pago, possibile ritorno di fiamma

Serena Enardu e Pago potrebbero essere tornati insieme, visto che da un pò di tempo sui social hanno rilasciato degli indizi senza però dare alcuna conferma ufficiale. Il loro rapporto si è inclinato dopo la loro partecipazione a Temptation island vip e dopo il Grande fratello vip. Nel 2020 i due si sono ufficialmente lasciati e poi si sono rivisti ed hanno deciso di riprovarci. Del resto, i due erano davvero molto innamorati e questo era evidente agli occhi di tutti. Il cantante si era tanto affezionato a Tommaso, il figlio di Serena.

Serena risponde ad un follower e le sue parole non lasciano dubbi

Proprio nelle scorse ore, Serena che sui social è sempre molto attiva, ha voluto rispondere in modo schietto e sincero ad un follower. Quest’ultimo avrebbe chiesto “L’amore vero torna nonostante mille tempeste?”. A quel punto l’ex tronista ha risposto lasciando tutti senza parole. “Ebbene si, se è amore vero torna ed è sempre più forte, più stravolgente, più emozionante. Se due persone si appartengono non c’è niente e nessuno che può impedire a queste persone di stare insieme. È una questione di destino, di appartenenza”. Queste le parole di Serena, che hanno lasciato pensare che effettivamente ci possa essere un ritorno di fiamma con Pago.

Nessun indizio da parte di Pago

Nessun riferimento a questo probabile ritorno di fiamma da parte del noto cantante. Quest’ultimo, come sappiamo, è stato sposato per ben due volte con Miriana Trevisan, dalla quale ha avuto il figlio di nome Nicola. La coppia sembra che abbia tentato più volte di far andare le cose bene, ma alla fine l’amore si è trasformato in amicizia ed effettivamente ad oggi sono molto vicini, quasi come fossero fratello e sorella.