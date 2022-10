Belen, Staffelli le consegna un tapiro per una lite con un collega

0 SHARES Condividi Tweet

Valerio Staffelli ha consegnato un nuovo tapiro a Belen Rodriguez. Ma per quale motivo? La showgirl ha litigato con un collega?

Striscia la notizia è tornata all’attacco ed ha consegnato un nuovo tapiro a Belen Rodriguez. Ma per quale motivo? La showgirl argentina si dice che abbia potuto litigare con un collega. Ma chi? Nella serata di ieri, giovedì 13 ottobre Valerio Staffelli è tornato all’attacco con Belen Rodriguez, consegnandole un nuovo tapiro. Ma per quale motivo? Facciamo un pò di chiarezza.

Striscia la notizia consegna un nuovo tapiro a Belen Rodriguez

Valerio Staffelli è tornato all’attacco ed ha consegnato un nuovo tapiro a Belen. La showgirl argentina, si è vista così consegnare un nuovo tapiro ed il servizio è andato in onda proprio nella giornata di ieri, giovedì 13 ottobre. Valerio qualche giorno fa ha raggiunto la showgirl, dopo che quest’ultima aveva pubblicato sul suo profilo Instagram uno sfogo piuttosto strano e duro, che in molti avevano ipotizzato potesse essere rivolto al suo ex, Antonino Spinalbese che si trova recluso all’interno della casa del Grande fratello vip.

Lo sfogo di Belen sui social, i chiarimenti della showgirl

“Forse dovrei ogni tanto prendere delle lezioni lessicali, così mi è stato detto. Ma il vaff (che si capisce molto facilmente) quando le cose qualcuno le racconta diversamente per i suoi comodi credo sia dovuto e parecchio chiaro”. Questo lo sfogo della showgirl scritto sui social che aveva fatto pensare che potesse parlare del suo ex compagno. Ebbene, la stessa Belen ha poi fatto chiarezza, dicendo che quelle parole erano rivolte ad una persona della quale non avrebbe fatto il nome, ma che non era il padre il suo figlia. “Nella vita non si discute solo con gli ex compagni, si discute anche con i colleghi”. Queste le parole di Belen, al momento della consegna del tapiro, facendo così intendere di aver avuto qualche battibecco proprio con un collega.

Lite con un collega?

“Lui mi ha detto di prendere lezioni d’italiano e io lo invito a prendere lezioni di canto”, queste le parole della showgirl, parlando di questo ipotetico scambio di battute con il misterioso collega. La Rodriguez, continua a collezionare tapiri intanto, visto che quello congegnato ieri sera è il 31esimo e ad oggi è in testa alla classifica dei personaggi più attapirati.