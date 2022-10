Belen una furia: “Racconta cose diversamente per i suoi comodi”

0 SHARES Condividi Tweet

Belen Rodriguez manda a quel paese Antonino Spinalbese? Le sue Instagram stories non convincono il popolo del web.

In questi giorni stanno facendo parecchio discutere le Instagram Stories di Belen Rodriguez, la quale sembra aver mandato dei messaggi subliminali al suo ex Antonino Spinalbese. Come tutti sappiamo, quest’ultimo si trova all’interno della casa più spiata d’Italia essendo un concorrente ufficiale del Grande Fratello vip. L’ex parrucchiere in diverse occasioni ha parlato della figlia Luna Marì ed anche di Belen, seppur in modo piuttosto positivo. Eppure Belen nelle scorse ore ha pubblicato alcune Instagram Stories in cui ha condiviso alcuni pezzetti di un libro che sta leggendo proprio in questi giorni e le parole sottolineate sono apparse un chiaro riferimento al suo ex compagno. Ma come stanno realmente le cose?

Belen Rodriguez pubblica delle Instagram stories piuttosto ambigue

Antonino Spinalbese all’interno della casa più spiata d’Italia in diverse occasioni ha avuto modo di parlare della figlia ed anche del suo rapporto con Belen Rodriguez senza fare però nomi e riferimenti nello specifico. Nonostante Antonino abbia parlato sempre molto bene di Belen, dicendo di avere per lei grande stima e soprattutto tanto rispetto, per essere la madre di sua figlia, quest’ultima non sembra essere proprio d’accordo con queste parole.

Belen manda a quel paese qualcuno che racconta le cose diversamente da come sono

Nelle scorse ore, infatti, Belen ha pubblicato delle Instagram Stories dove sono apparse delle pagine di un libro che sta leggendo attualmente e le parole che ha condiviso sono apparse piuttosto ambigue. Nello specifico, una sua Instagram Stories è apparsa davvero piuttosto strana perché Belen in questa ha chiaramente mandato a quel paese qualcuno che racconta diversamente le cose per i suoi comodi.

Chiaro riferimento ad Antonino Spinalbese?

Essendo che il suo ex compagno si trova all’interno della casa più spiata d’Italia, dove in questi giorni ha parlato anche del loro rapporto, sembrerebbe un chiaro riferimento proprio a lui. Come stanno realmente le cose? Al momento purtroppo possiamo soltanto fare delle allusioni, visto che non c’è nulla di certo al riguardo e non sappiamo se realmente si tratti di un messaggio per lui.