Belen scrive un messaggio sui social: “Non serve” e tutti credono che sia per Spinalbese

Belen Rodriguez, messaggio per Antonino Spinalbese sui social?

Belen Rodriguez è tornata in qualche modo a parlare del suo ex compagno, Antonino Spinalbese che come sappiamo è attualmente recluso all’interno della casa più spiata d’Italia, essendo un concorrente di questa settima edizione del Grande fratello vip. Belen invece continua ad essere molto felice e serena, dopo il ritorno di fiamma con Stefano De Martino. E’ stata proprio lei in diverse occasioni a commentare questo ritorno di fiamma con il marito, confermando i sentimenti che prova per lui e che sostanzialmente ha sempre provato. Ma cosa ha riferito nel dettaglio Belen?

Belen Rodriguez, la serenità ritrovata grazie a Stefano De Martino

Antonino Spinalbese, come tutti sappiamo, è uno dei concorrenti del Grande fratello vip ed in diverse occasioni ha parlato della sua bambina, Luna Marì, nata appunto dalla relazione con Belen Rodriguez. Poi, in altre occasioni, seppur senza fare nomi ha parlato anche di Belen, asserendo che si può comunque essere degli ottimi genitori, nonostante la coppia non esista più.

Antonino Spinalbese parla di lei nella casa del Gf vip

Nonostante Belen e Antonino si sono lasciati praticamente subito dopo la nascita della bambina, oggi i rapporti sono buoni. All’interno della casa, ha parlato molto bene di Belen e le ha dimostrato grande rispetto e stima. “Non ha senso parlare di lei, è fidanzata e parlare di lei significa metterla in difficoltà”, ha dichiarato Antonino nei giorni scorsi. “Anche se non stiamo più insieme a me questa cosa dà fastidio. Se volessi metterla in difficoltà andrei da lei, a tu per tu, non lo faccio così davanti a tutti”, ha aggiunto ancora il gieffino.

Belen pubblica le pagine di un libro, chiaro riferimento ad Antonino?

Belen nelle scorse ore ha pubblicato su Instagram le pagine di un libro di Massimo Recalcati, intitolato “Mantieni il bacio. Lezion i brevi sull’amore” che a quanto pare sta leggendo in questi ultimi giorni. “La responsabilità illimitata che il figlio esige non deve essere mai confusa con il sacrificio del proprio diritto all’amore nel nome dei figli. Non è mai una buona cosa amputare una parte di sé, mutilare la propria vita offrendola, appunto, in sacrificio per chi amiamo (…) Una coppia che decide di vivere insieme solo per il bene dei figli è una coppia senza desiderio (…) si può restare genitori sufficientemente buoni senza essere più una coppia amorosa“. Questo il tratto del libro, che Belen ha voluto sottolineare e postare su Instagram. Per molti follower si è trattato di un chiaro segnale per Antonino. E voi, cosa ne pensate?