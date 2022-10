Elena Sofia Ricci: “Perchè non farò più “Che Dio ci aiuti”

0 SHARES Condividi Tweet

Elena Sofia Ricci pronta a lasciare la fiction di casa Rai? L’intervista di Suor Angela, i nuovi progetti.

Elena Sofia Ricci è una nota attrice italiana, una tra le più importanti di tutti i tempi. L’artista è impegnata con diversi progetti, tra cui anche le riprese della settima stagione di Che Dio ci aiuti, la fitcion targata Rai della quale è protagonista ormai da diversi anni. In questi giorni però, l’attrice che nella fiction veste i anni di Suor Angela, ha rilasciato un’intervista molto interessante. Ma cosa ha dichiarato?

Elena Sofia Ricci, l’intervista di Suor Angela

Elena Sofia Ricci è attualmente impegnata con le riprese della settima stagione della fiction targata Rai, ovvero Che Dio ci aiuti, dove veste i panni di Suor Angela. In questi giorni ha rilasciato un’intervista molto interessante a Il messaggero parlando di tanti argomenti importanti, sia per la sua professione che per la sua vita privata.

L’attrice annuncia il ritiro dalla fiction targata Rai, poi annuncia nuovi progetti

Ad ogni modo, ha confermato che la settima, sarà l’ultima stagione di Che Dio ci aiuti in cui la vedremo nel cast e nonostante l’avesse già annunciato, questa volta sembra essere definitivo. “Dopo sette stagioni era arrivato il momento per me di guardare ad altro. In particolare alla mini serie diretta da Carlo Carlei che abbiamo girato questa estate e che verrà trasmessa il prossimo inverno sempre su Rai1″. Queste le parole dichiarate da Elena Sofia Ricci nel corso dell’intervista che pare abbia anche intenzione di debuttare come regista. Insomma, dopo tanti anni e dopo aver fatto tanta esperienza come attrice di film, fiction, in tv e anche in teatro, adesso l’attrice vuole fare il grande passo. “Sono cresciuta abbastanza per fare la regista. Ma se devo dire tutta la verità, mi sarei incantata volentieri come un disco tra i 40 e 50 anni”.

Il rapporto con altri attori protagonisti di Che Dio ci aiuti

Inevitabilmente, Elena Sofia Ricci non ha potuto parlare del suo grande successo ottenuto in Che Dio ci aiuti, dove ha avuto modo di collaborare con diversi artisti tra cui anche Francesca Chillemi, attualmente in onda su Canale 5 con Can Yaman, in Viola come il mare. Anche la stessa Francesca nei giorni scorsi aveva parlato del bellissimo legame che ha instaurato con Elena Sofia.