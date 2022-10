Selvaggia Lucarelli una furia contro Samuel Peron: “Questo lo dici a tua sorella”

0 SHARES Condividi Tweet

Samuel Peron e Selvaggia Lucarelli se ne sono dette di tutti i colori nel corso della prima puntata di Ballando con le stelle. Lite e battute al veleno.

Samuel Peron e Selvaggia Lucarelli nella prima puntata di Ballando con le stelle se ne sono date di santa ragione. Ebbene si, nel corso della prima puntata del programma andata in onda sabato 8 ottobre 2022, c’è stata una lite molto pesante tra Samuel Peron e Selvaggia Lucarelli.

Ballando con le stelle, lite pesante tra Samuel Peron e Selvaggia Lucarelli

Non è di certo la prima volta che a Ballando con le stelle avvengono liti e discussioni per lo più tra concorrenti e giudici, un pò meno tra ballerini professionisti e giudici. Questo è proprio quello che è accaduto ieri sera, quando ad un certo punto Samuel Peron e Selvaggia Lucarelli se ne sono detti di tutti i colori.

Botta e risposta al veleno tra Samuel e la Lucarelli

Selvaggia avrebbe letteralmente stroncato l’esibizione di Iva Zanicchi e di Samuel Peron, dando un voto davvero pessimo. Selvaggia nello specifico avrebbe detto che nella loro esibizione, il ballo non si è visto per niente. A quel punto, il maestro professionista è voluto intervenire per dire la sua al riguardo. “Visto che di ballo non ne capisci amore mio bello”, ha detto Samuel che è stato immediatamente bloccato dalla Lucarelli che non ha gradito l’essere stata chiamata Amore. “Amore mio bello a tua sorella, non abbiamo questo livello di confidenza”, questa la replica di Selvaggia. Insomma, tra i due c’è stato un vero botta e risposta al veleno che di certo ha fatto calare il gelo in studio.

Le offese di Iva a Selvaggia, poi le scuse

Dopo questo scambio di battute al veleno, è arrivata la votazione da parte di Selvaggia che ha rifilato un bello 0 alla coppia. Anche la cantante, Iva Zanicchi ha avuto una reazione che ha lasciato tutti senza parole. In un primo momento Iva, seppur scherzando, ha mandato tutti a quel paese e poi si sarebbe lasciata andare ad una offesa anche piuttosto pesante nei confronti della Lucarelli. Iva, poi, nella giornata di ieri si è scusata pubblicamente con Selvaggia per le parole che le ha riservato. La cantante è nota per la schiettezza e per il fatto di non riuscire a trattenere quello che pensa, sbagliando purtroppo in diverse occasioni.