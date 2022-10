Albano e la figlia Jasmine umiliati: “Il trash non ha limiti”

0 SHARES Condividi Tweet

Albano Carrisi e la figlia Jasmine sono finiti sotto accusa. Pesante frecciatina da parte di Francesca Del Fa.

Albano Carrisi non ha di certo bisogno di alcuna presentazione, visto che è uno dei cantanti più amati di sempre. Ad ogni modo, oltre che per il suo talento, il cantante di Cellino san marco è stato spesso sotto i riflettori per via della sua vita sentimentale. Nelle scorse ore, però, è finito al centro dell’attenzione, per una frecciatina piuttosto velenosa arrivata da parte di Francesca Del Fa, che impersona Irene Cipriani, ne Il paradiso delle signore, rivolta anche alla figlia, Jasmine, che Albano ha avuto da Loredana Lecciso. Ma per quale motivo?

Albano e Jasmine Carrisi criticati da Francesca Del Fa

Albano Carrisi nelle scorse ore è finito al centro dei riflettori, insieme alla figlia Jasmine, per una potente frecciatina velenosa arrivata da parte di Francesca Del Fa, una giovane attrice che impersona Irene Cipriani ne Il Paradiso delle Signore. In queste settimane, l’attrice sembra che sia stata al centro del gossip per una presunta storia d’amore con Can Yaman, l’attore turco e sex simbol che da anni ha avuto un grandissimo successo nel nostro paese.

Jasmine si esibisce in tv, la frecciatina velenosa dell’attrice

L’attrice, ha visto esibirsi Jasmine a UnoMattina in famiglia e così, attraverso il suo profilo Instagram, si sarebbe lasciata andare ad una battuta piuttosto pesante. Per chi non lo sapesse, alcuni mesi fa Jasmine, insieme al padre Albano e al rapper Clementino hanno lasciato un brano intitolata Nessuno Mai, una cover personalizzata, il cui pezzo originale era stato cantato da Mina. L’attrice, ha così commentato l’esibizione di Jasmine dicendo “Il trash non ha limiti”.

I progetti di Albano e Jasmine

Parole molto pesanti che di certo hanno reso abbastanza bene l’idea di Francesca. Jasmine aveva già fatto il debutto nel mondo della musica qualche anno fa, senza successo però. Questa volta ha deciso di lavorare insieme al padre, dedicandosi a dei progetti molto importanti e interessanti. Insieme, due anni fa sono stati coach di The voice senior, sostituiti poi lo scorso anno da Orietta Berti.