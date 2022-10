Alberto Matano, Iva Zanicchi e l’offesa a Selvaggia Lucarelli :”Ecco perchè nessuno è intervenuto”

0 SHARES Condividi Tweet

Iva Zanicchi e l’offesa a Selvaggia Lucarelli. A Domenica in interviene Alberto Matano e spiega perchè nessuno in puntata è intervenuto.

Nel corso della puntata di sabato di Ballando con le stelle, la prima di questa edizione, è accaduto praticamente di tutto e sono stati diversi i momenti esilaranti. Iva Zanicchi, ad esempio, è stata la protagonista assoluta di questi momenti ed in studio è accaduto qualcosa di molto grave che di certo non è passato inosservato. Adesso, a parlarne è stato Alberto Matano. Ma facciamo un pò di chiarezza e vediamo cosa è accaduto e cosa ha dichiarato poi il conduttore de La vita in diretta.

Domenica in, Mara Venier parla di Ballando con le stelle

Nel corso della giornata di ieri, a Domenica in, la conduttrice Mara Venier ha dato ampio spazio a Ballando con le stelle ed ovviamente non si è potuto non parlare di Iva Zanicchi, dopo che quest’ultima si è resa protagonista di un fatto grave accaduto in puntata. La cantante, dopo l’esibizione e dopo aver ricevuto dei pessimi voti da parte della Lucarelli, l’ha insultata anche in modo abbastanza pesante, dandole della “tr..”. Alcuni noti personaggi presenti in studio avrebbero preso le difese della Zanicchi, dicendo che quest’ultima è stata sempre molto passionale e istintiva e che sicuramente ha pronunciato quelle parole ma senza malizia e senza cattive intenzioni.

Alberto Matano spiega perchè nessuno è intervenuto

Ad un certo punto, è intervenuto anche Alberto Matano che oltre a conoscere bene Iva è anche il commentatore a bordo campo della trasmissione condotta da Milly Carlucci. Il conduttore de La vita in diretta avrebbe spiegato il perchè, nessuno è intervenuto. “La parola è stata sussurrata, nessuno in studio si è reso conto. Solo tempo dopo abbiamo visto questo filmato che girava sui social network altrimenti ci sarebbe stato un intervento tempestivo. Le scuse da parte di Iva sono il minimo, è una parola che non andava pronunciata”.

Le scuse di Iva dopo le offese alla Lucarelli

Insomma, stando a quanto riferito da Matano nessuno si è reso conto in puntata di cosa fosse accaduto, altrimenti qualcuno sarebbe intervenuto. Iva comunque nelle scorse ore ha voluto pubblicamente scusarsi con la Lucarelli, anche se lo aveva anche fatto privatamente.