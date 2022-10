Milly Carlucci contro Maria De Filippi, le parole della Carlucci: “Ormai non interessa più”

0 SHARES Condividi Tweet

Milly Carlucci parla ancora una volta del rapporto con Maria De Filippi e della loro presunta rivalità.

Milly Carlucci è tornata ieri sera su Rai 1 con il programma Ballando con le stelle. L’attesa è ormai finita, visto che sono stati tanti i telespettatori che non aspettavano altro che la messa in onda della nuova stagione del programma. Come sappiamo però, sulla rete antagonista, sempre allo stesso orario è andata in onda lei, Maria De Filippi con Tu si que vales. E‘ iniziato così lo scontro tra Milly e Maria di cui tanto si parla da diverso tempo ormai. Proprio di questo scontro, ne ha parlato Milly Carlucci nel corso di un’intervista che ha rilasciato in questi giorni. Ma cosa ha dichiarato?

Ballando con le stelle, nuovo scontro tra Milly Carlucci e Maria De Filippi

Milly Carlucci, in attesa di tornare in tv con Ballando con le stelle, ha rilasciato un’intervista molto interessante a BudinoBlog, parlando nel dettaglio di questo scontro con Maria De Filippi. Ma cosa ha dichiarato la conduttrice di Rai 1?

La conduttrice di Rai 1 parla del rapporto con Maria De Filippi

Milly Carlucci, parlando dello scontro con Maria De Filippi ha detto che in realtà tra loro conduttrici non c’è alcuna rivalità, concetto che aveva già ribadito in altri contesti. Milly ha parlato di una rivalità che riguarda per lo più i blog ed i giornali. “Poi è chiaro ognuno spera di fare meglio che può e di appassionare il pubblico. Mi sembra che finora ci siamo riuscite entrambe. Ho grande stima di lei e credo che la concorrenza faccia bene. Il discorso quello ha vinto e quello ha perso è talmente idiota che ormai non interessa più a nessuno“. Queste le parole di Milly Carlucci che ha fatto intendere di essere anche parecchio stanca di questi discorsi, visto che è da anni che si parla di questo scontro tra le due conduttrici.

Rivalità per diversi mesi

Nel corso dell’intervista, poi, la conduttrice ha parlato della nuova edizione di Ballando, anticipando che la finale andrà in onda il 23 dicembre alla vigilia di Natale. Anche se di scontro non vogliamo parlarne, le due però avranno modo di “scontrarsi” per diversi mesi visto che una volta finito Ballando con le stelle e Tu si que vales, Milly tornerà con Il cantante mascherato mentre Maria con Amici.