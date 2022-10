Gf vip 7, Sara Manfuso, il marito attacca Alfonso Signorini: “Cosa spero faccia”

0 SHARES Condividi Tweet

Sara Manfuso, adesso parla il marito dopo quanto accaduto in puntata. Le parole dell’ex parlamentare su Alfonso Signorini.

Sta accadendo praticamente di tutto al Gf vip, in seguito allo scoppio del caso Marco Bellavia. Da quel momento, sono state tante le azioni intraprese contro i concorrenti, in primis l’esclusione di Ginevra Lamborghini, che è stata squalificata dai giochi e poi ancora l’eliminazione tramite televoto flash di Giovanni Ciacci. Nelle ore successive, poi, abbiamo assistito ad un abbandono da parte di Sara Manfuso. Quest’ultima, nel corso della puntata del Gf vip andata in onda giovedì 6 ottobre, ha spiegato e dato le sue motivazioni per cui ha fatto quel gesto, ma la reazione di Alfonso Signorini è stata del tutto inaspettata e inattesa.

Gf vip Sara Manfuso allontanata dallo studio da Alfonso Signorini

Non finisce qui, visto che nelle scorse ore, dopo le motivazioni date da Sara, quest’ultima è stata querelata da parte di Giovanni Ciacci, che è stato accusato dalla Manfuso di averla “palpeggiata”. Adesso a parlare, però, è stato Andrea Romano che ha parlato nel corso di un’intervista, dicendo la sua opinione sulle dichiarazioni della moglie nel corso dell’ultima puntata del reality di Canale 5.

Interviene il marito di Sara

Ma cosa è accaduto all’interno della casa? Una situazione davvero paradossale e incredibile. Quando erano ancora all’interno della casa più spiata d’Italia, per sbaglio Giovanni Ciacci aveva sfiorato il corpo della Manfuso, scherzando quindi sul fatto che avrebbero simulato una violenza sessuale. Sara però, che è stata realmente vittima di molestie sessuali, non ha gradito questo comportamento, seppur sembrava il contrario. Dopo il suo sfogo in puntata, però, Signorini l’avrebbe praticamente sbattuta fuori dallo studio.

Le parole dell’ex parlamentare su Alfonso Signorini

Adesso è intervenuto il marito, l’ex parlamentare Andrea Romano, che ha cercato di fare chiarezza. L’uomo è intervenuto a Un giorno da pecora e non ha assolutamente perso occasione per prendere le difese della moglie, riguardo quanto accaduto. “Quello di ieri è un incidente molto spiacevole, e spero che Alfonso vorrà spiegare meglio quanto avvenuto. Non solo rispetto a Sara, ma verso tutte le donne che hanno subíto violenza e che meritano estrema attenzione verso ferite interiori sempre molto dolore.[…]