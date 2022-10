Gf vip 7, Giovanni Ciacci querela Sara Manfuso e lei scrive su Instagram un messaggio

0 SHARES Condividi Tweet

Sara Manfuso interviene sui social dopo la querela di Giovanni Ciacci. Ecco le sue parole.

E’ polemica su Sara Manfuso, dopo quanto accaduto nel corso dell’ultima puntata del Grande fratello vip. Sappiamo bene che l’ex gieffina, poco prima dell’ultima puntata ha deciso di abbandonare i giochi e poi in puntata avrebbe anche spiegato il motivo della sua decisione. Tuttavia, proprio le motivazioni hanno fatto saltare i nervi ad Alfonso Signorini che praticamente l’ha buttata fuori dallo studio. Ma non finisce qui, visto che in queste ore l’ex gieffina è stata anche querelata. Ma per quale motivo? Sara è intervenuta su Instagram, spiegando quanto accaduto. Ecco le sue parole.

Sara Manfuso querelata da Giovanni Ciacci dopo le accuse in puntata

Nelle scorse ore, Sara Manfuso è intervenuta su Instagram, in seguito alla notizia secondo la quale Giovanni Ciacci l‘avrebbe querelata. Nel corso dell’ultima puntata del reality, Sara in studio ha spiegato per quale motivo ha deciso di lasciare la casa, lanciando però delle accuse ben precise a Giovanni Ciacci. L’ex gieffina avrebbe accusato Giovanni di essere stata palpata. Di fronte a queste parole, tutti sono rimasti completamente senza parole, il primo Alfonso Signorini che, anche a molo modo, ha chiesto alla Manfuso di lasciare lo studio.

Le parole dell’ex gieffina sui social

Intanto è arrivata la notizia, secondo cui Giovanni Ciacci avrebbe querelato l’ex gieffina. Così, la Manfuso attraverso i social, ha fatto sapere il punto di vista. “Non ho mai accusato Giovanni Ciacci di molestie sessuali, ho solo precisato quanto mi abbia ferita la frase “simuliano una violenza sessuale”, accompagnata alla toccata dei miei gluteri all’interno della casa del Grande fratello vip 7″. Queste sostanzialmente le parole dell’ex gieffina che ha aggiunto poi di essere stata vittima di violenza sessuale all’età di 17 anni e che proprio per questo motivo, non ha gradito l’ironia utilizzata nei confronti di un argomento così tanto delicato ed importante.

Le parole per Alfonso Signorini

“Ho riso alla sua frase nella casa non perché fossi connivente, ma perché provavo imbarazzo e umiliazione. Non volevo che il mio passato- che pure sarei stata disposta a raccontare secondo i miei tempi e modi- emergesse in una maniera tanto ignobile e ho provato ancora una volta vergogna, preferendo tacere”. Poi Sara avrebbe anche in qualche modo citato Alfonso Signorini, facendo bene capire di essere rimasta molto male per il comportamento tenuto dal conduttore in puntata, quando l’ha praticamente sbattuta fuori dallo studio.