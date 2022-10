Gf vip 7, Sara Manfuso lascia il reality, il post di Sonia Bruganelli diverte il web

0 SHARES Condividi Tweet

Sara Manfuso lascia la casa più spiata d’iItalia, Sonia Bruganelli pubblica un post ironico che non passa inosservato.

Lo aveva annunciato nei giorni scorsi e alla fine lo ha fatto. Stiamo parlando di Sara Manfuso, ovvero l’ex gieffina che nei giorni scorsi, soprattutto dopo quanto accaduto nel corso della puntata del 3 ottobre, aveva annunciato di voler andare via. Così, l’ex gieffina ormai, dalle parole è passata ai fatti ed ha deciso nella giornata di ieri di lasciare la casa più spiata d’Italia. In molti non pensavano che alla fine la donna potesse fare sul serio, eppure la Manfuso ha aperto la porta rossa ed ha lasciato il gioco. A parlare nelle scorse ore, lei, l’opinionista Sonia Bruganelli che nelle scorse puntate era stata piuttosto critica nei confronti della Mancuso. Ma cosa ha riferito la moglie di Paolo Bonolis?

Gf vip 7, Sara Manfuso lascia il reality

Sara Manfuso nella giornata di ieri, mercoledì 5 ottobre ha deciso di lasciare la casa più spiata d’Italia. Lo aveva annunciato già in puntata, lo scorso lunedì, ma poi alla fine è rimasta qualche altro giorno e infine ha abbandono il gioco. A commentare l’uscita della Manfuso è stata lei, Sonia Bruganelli che già nei scorsi aveva anche mosso delle critiche alla stessa Manfuso. Su Twitter la moglie di Paolo Bonolis avrebbe detto “Ma davvero Sara Manfuso vuole uscire? Che grande perdita per il programma..”

Il post ironico di Sonia Bruganelli

Un post che in molti hanno considerato piuttosto critico e ironico. Sonia sicuramente ha voluto alludere al fatto che in questi giorni di permanenza all’interno della casa, di certo Sara non ha creato delle dinamiche importanti per il programma. Possiamo dire con certezza che Sonia Bruganelli non è stata mai convinta di Sara e lo ha dimostrato già nei scorsi giorni in diverse occasioni.

Ma per quale motivo Sara ha lasciato la casa?

Ad ogni modo, è pur vero che Sara è stata al centro delle dinamiche, seppur non da lei create. Ma per quale motivo Sara ha lasciato la casa? Pare che la donna si sia resa conto che qualcosa in casa era cambiato dopo la vicenda Marco Bellavia, e dopo la squalifica di Ginevra Lamborghini. Nei giorni scorsi, i concorrenti avevano sentito delle urla provenire da fuori, di qualcuno che urlava loro “Siete delle merde“, così ha preferito andare, prima che fosse troppo tardi.