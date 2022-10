Pio e Amedeo al concerto di Sfera Ebbasta, il rapper fuori di sè

0 SHARES Condividi Tweet

Pio e Amedeo, nella seconda puntata di Emigrates, volano a Parigi e fanno perdere la pazienza al rapper Sfera Ebbasta.

Nella serata di ieri, mercoledì 5 ottobre 2022 è andata in onda la nuova puntata di Emigrates, ovvero il programma che vede protagonisti ancora una volta Pio e Amedeo. I due foggiani nel corso della puntata andata in onda ieri sera, hanno girato l’Europa e sono volati anche a Parigi, dove hanno avuto modo di incontrare Sfera Ebbasta. Ebbene, proprio il rapper sembra ad un certo punto sia andato su tutte le furie, tanto da far sbottare il cantante. Ma cosa è accaduto nello specifico?

Pio e Amedeo, i due foggiani volano a Parigi

Pio e Amedeo sono tornati in onda nella serata di mercoledì con una nuova puntata di Emigrates. I due artisti foggiani sono volati fino a Parigi, dove hanno incontrato il famoso cantante e rapper Sfera Ebbasta. Pio e Amedeo sono andati ad uno dei concerti del noto rapper scroccandogli praticamente di tutto, come sono soliti fare del resto. Inizialmente i due avrebbero offerto al rapper i prodotti della loro fittizia linea commerciale poi però sarebbero passati all’attacco ed hanno cercato di ottenere, tutto quello che potevano ottenere dal rapper.

I due comici scatenato l’ira di Sfera Ebbasta

Pio e Amedeo avrebbero fatto di tutto per convincere il cantante a spogliarsi e togliere il giubbotto, ovviamente per rubarglielo e poi ancora una collana. E’ stato a quel punto però che il rapper si sarebbe lasciato andare ad uno sfogo piuttosto importante “Mi avete rotto la m***ia, tenete”. Tra le risate, però, Sfera Ebbasta è apparso parecchio scocciato del comportamento dei due, che lo hanno raggiunto al Bataclan, dove il rapper avrebbe tenuto da li a breve un concerto.

Dopo Parigi i due volano a Londra

Pio e Amedeo, sono stati ospiti del rapper che li ha poi invitati anche ad assistere al loro concerto, ovviamente gratuitamente. I due comici sono anche saliti sul palco, lanciandosi anche nella vendita dei loro fittizi prodotti, in modo del tutto abusivo. Fortunatamente il rapper è stato allo scherzo. Dopo essere stati a Parigi, i due comici si sono poi trasferiti in un’altra grande capitale europea, Londra.