Totti e Ilary asfaltati: “Hanno perso la dignità”

Francesco Totti e Ilary Blasi sono finiti ancora una volta sotto accusa. Il motivo? Tutto è accaduto dopo che la conduttrice ha fatto una Instagram stories davanti al negozio Rolex.

Torniamo a parlare di Ilary Blasi e Francesco Totti così come facciamo da diversi mesi a questa parte ormai. La loro separazione è ormai sulla bocca di tutti e molti hanno espresso il loro personale pensiero. Ma cosa è accaduto negli ultimi giorni?

Ilary Blasi e Francesco Totti, ancora sotto i riflettori ma per quale motivo?

Francesco Totti e Ilary Blasi continuano ad essere al centro del gossip e sotto i riflettori, nonostante da qualche mese ormai non siano più marito e moglie. La notizia della loro separazione è arrivata soltanto lo scorso mese di luglio, eppure nonostante siano trascorsi alcuni mesi, i due continuano ad essere al centro del gossip. Ad aver lasciato tutti senza parole sono stati anche i presunti tradimenti di Ilary e le dichiarazioni rilasciate proprio da Francesco Totti. L’unica certezza che abbiamo è che Francesco Totti ha una nuova compagna, Noemi Bocchi con la quale ormai non si nasconde più. E’ arrivata anche la prima foto di coppia in occasione del compleanno dell’ex capitano della Roma.

L’Instagram stories di Ilary Blasi davanti al negozio Rolex

Ad ogni modo, in questi giorni sta facendo parecchio parlare una Instagram stories pubblicata da Ilary Blasi sul suo profilo Instagram e che ha fatto inevitabilmente il giro del web. In questa Instagram stories, la stessa è apparsa davanti ad un negozio di orologi di gran lusso, ovvero i Rolex. In questo video, la conduttrice si inquadra davanti al negozio, si sfila gli occhiali da sole e poi ammicca verso la telecamera, mostrando ovviamente il marchio proprio alle sue spalle. Con la mano, poi, ha mimato il gesto che ha voluto significare che stesse rubando qualcosa. In questa Instagram stories, Ilary avrebbe taggato Striscia la notizia e lo stesso Francesco Totti. Una vera e propria provocazione quella di Ilary Blasi.

Il commento di Alessandro Rosica

A commentare l’accaduto è stato Alessandro Rosica, il quale sui social ha commentato dicendo che questo accade purtroppo “quando si perde la dignità da entrambi i lati che poveracci”. Ovviamente Rosica, si è riferito al fatto che Ilary abbia addirittura taggato l’ex marito a poche settimane da quando l’ex capitano della Roma ha insultato l’ex moglie, accusandola di avergli rubato dei Rolex, dopo aver svaligiato le cassette di sicurezza.