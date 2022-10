Alessandra Celentano attacca una velina di Striscia che le risponde a tono

0 SHARES Condividi Tweet

Alessandra Celentano ha fatto una confessione al settimanale Oggi che non è passata di certo inosservata. Ecco lo sfogo della sua ex allieva e attuale velina di Striscia.

Alessandra Celentano, continua ad essere una delle protagoniste del programma Amici di Maria De Filippi. La nota professoressa di ballo, nello specifico di danza classica della scuola di Amici, ha rilasciato un’intervista al settimanale Oggi e tra le tante cose ha fatto parecchio scalpore una confessione. Nello specifico, la maestra più temuta della scuola di Amici ha sottolineato di essere stata da sempre molto schietta e sincera con i suoi ragazzi e che in genere le sue previsioni si sono avverate. Ha sottolineato ancora come in passato avesse detto che alcune sue allieve con il loro talento avrebbero potuto fare soltanto le veline ed effettivamente così poi è andata. Insomma, sembra che le parole di Alessandra Celentano in qualche modo siano state rivolte ad una ragazza nello specifico ovvero l‘attuale velina mora di Striscia la notizia che lo scorso anno ha preso parte al programma di Canale 5. Ma sarà davvero così?

Nei giorni scorsi Alessandra Celentano ha rilasciato una intervista molto interessante al settimanale Oggi nel corso della quale la maestra ha sottolineato come le sue previsioni in passato si fossero rivelate del tutto veritiere. Nello specifico, la Celentano ha parlato di qualche occasione in cui ha ipotizzato che alcune ragazze potessero fare soltanto le veline e che poi effettivamente questo è accaduto.

In molti hanno ipotizzato che le sue parole potessero essere rivolte nello specifico all’attuale velina mora di Striscia la notizia che lo scorso anno ha preso parte al Talent di Canale 5. Quest’ultima, lo scorso anno ha preso parte al programma tanto amato di Canale 5. Stiamo parlando di Cosmary Fasanelli la quale dopo aver ascoltato le parole di Alessandra, ha voluto in qualche modo togliersi qualche sassolino dalla scarpa dicendo che con la Celentano si è instaurato un rapporto davvero molto bello.

Poi la velina ha aggiunto anche come effettivamente la Celentano l’avesse fatta crescere tanto e ha voluto anche dire che non le ha mai sentito dire che avrebbe potuto fare soltanto la velina. “Per una ballerina televisiva quello di Velina è il ruolo più ambito”, questo quanto dichiarato da Cosmary Fasanelli che da qualche settimana ormai è la nuova velina di Striscia la Notizia.