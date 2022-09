Amici 22, Alessandra Celentano spietata contro una allieva: “Imbarazzante”, la reazione della ragazza

0 SHARES Condividi Tweet

Nel corso della puntata di Amici andata in onda ieri la maestra Alessandra Celentano si è scagliata contro la ballerina Asia che a sua volta non è riuscita a trattenere le lacrime.

La nuova edizione di Amici ha preso il via già da alcuni giorni e di conseguenza, così come lo scorso anno, sono ricominciate anche le discussioni tra gli insegnanti. E di preciso quelle tra Alessandra Celentano e Raimondo Todaro. I due infatti hanno tanto discusso anche nel corso della puntata andata in onda ieri, ed il tutto è stato causato dalle parole espresse dalla nota insegnante di danza su una ballerina della scuola ovvero Asia.

Alessandra Celentano contro la ballerina Asia

Una puntata molto particolare di Amici è andata in onda nel pomeriggio di ieri, e proprio nel corso di tale appuntamento la maestra Alessandra Celentano si è scagliata contro la ballerina Asia. Stiamo parlando della giovane allieva di Raimondo Todaro che nonostante si sia impegnata nella preparazione della coreografia non è riuscita a convincere la maestra. Proprio quando la ballerina ha finito di esibirsi ecco che la maestra si è rivolta alla giovane utilizzando delle parole abbastanza dure ovvero “Io raramente ho visto un’esecuzione così brutta, imbarazzante, improponibile”.

Le lacrime di Asia

Quanto detto da Alessandra Celentano non è assolutamente piaciuto alla ballerina che nel corso della settimana si era molto impegnata nella speranza di riuscire ad ottenere un buon risultato. Asia è quindi scoppiata in lacrime e Maria De Filippi ha provato a consolarla spiegandole di non dover prendere le parole della maestra sul personale in quanto semplicemente legate a quella che è la sua visione di danza. A questo punto Asia è intervenuta rispondendo alle parole della conduttrice e rivelando di essere assolutamente consapevole di non avere le basi ma ha voluto comunque esprimere il suo pensiero affermando che probabilmente le cose vengono dette in modo errato.

Accesa discussione tra Alessandra Celentano e Raimondo Todaro

La discussione si è poi concentrata su Raimondo Todaro e Alessandra Celentano che, così come successo lo scorso anno, si sono resi protagonisti di un diverbio abbastanza acceso. Nello specifico la Celentano si è scagliata contro il collega affermando che Amici è un talent al quale i ragazzi dovrebbero partecipare per poi essere immessi nel mondo del lavoro. La Celentano ha poi continuato invitando Todaro a far crescere Asia a sue spese fuori da Amici. Il maestro ha poi provato a rispondere affermando che in realtà a lui Asia ha dato molto. E successivamente si è poi tanto arrabbiato con la Celentano che sembrerebbe averlo interrotto in diverse occasioni non lasciandolo parlare.