Domenica In, la domanda di Mara Venier non piace alla Barale che la zittisce, Milly Carlucci appoggia la Barale

Mara Venier nel corso della puntata di Domenica In andata in onda ieri ha provato a scoprire qualcosa di più sulla vita privata di Paola Barale che però ha preferito non rispondere alla domanda della conduttrice, sostenuta anche da Milly Carlucci.

Una nuova puntata di Domenica In è andata in onda su Rai 1 nella giornata di ieri, domenica 25 settembre 2022. Ad aprire il nuovo appuntamento insieme alla conduttrice è stata Milly Carlucci che molto presto tornerà in televisione con la nuova edizione di Ballando con le stelle. E proprio tra i concorrenti di questa nuova edizione vi sarà anche Paola Barale che ospite della Venier ha preferito non rispondere ad una delle domande poste dalla conduttrice. Ma esattamente, cos’è successo? Vediamo di fare un po’ di chiarezza.

Milly Carlucci ospite di Mara Venier a Domenica In

Manca ormai sempre meno all’inizio della nuova e attesissima edizione di Ballando con le Stelle ovvero il celebre programma di Rai 1 condotto da Milly Carlucci che prenderà il via il prossimo 8 ottobre 2022. Ed ecco che proprio nel corso della puntata di Domenica In andata in onda ieri la conduttrice Mara Venier ha ospitato la collega Milly Carlucci che ha colto l’occasione per presentare coloro che saranno al suo fianco in questa nuova avventura. Tra i ‘ballerini’ di questa nuova edizione di Ballando con le Stelle vi troviamo anche la celebre conduttrice televisiva e attrice Paola Barale negli ultimi anni spesso al centro del gossip a causa della sua vita privata. E proprio alla Barale la conduttrice Mara Venier ha posto una domanda alla quale però non ha ricevuto alcuna risposta.

La domanda di Mara Venier a Paola Barale

Paola Barale insieme alla conduttrice Milly Carlucci è stata ospite di Domenica In nel corso della puntata andata in onda ieri, domenica 25 settembre. Ad un certo punto proprio durante l’intervista la Venier si è rivolta all’ex moglie di Gianni Sperti facendole una particolare domanda sulla sua vita privata, e di preciso sulla sua attuale situazione sentimentale. Domanda alla quale la Barale ha però preferito non rispondere. Nello specifico la Venier prima le ha posto delle domande sulla sua preparazione per Ballando e sul maestro che l’affiancherà ovvero Roly Maden. E successivamente si è rivolta alla donna chiedendole se attualmente è fidanzata oppure no. La risposta della bella Paola è stata però secca ovvero “Mara, parliamo di Ballando“. E anche la Carlucci è intervenuta invitando la collega a parlare di altro.

Elodie ospite di Domenica In parla di Andrea Iannone

Tra gli ospiti della puntata anche la bellissima cantante Elodie Di Patrizi. L’ex volto di Amici nel corso dell’intervista ha parlato del suo attuale rapporto con Andrea Iannone. Elodie ha fatto riferimento al noto pilota motociclistico chiamandolo per nome e quindi semplicemente ‘Andrea’, senza però menzionare il suo cognome. La Venier ha quindi chiesto ad Elodie se Andrea fosse il nome del nuovo compagno. E molti sono stati coloro che si sono domandati se davvero Mara Venier non sapesse il cognome dell’uomo oppure se abbia fatto finta di non saperlo.