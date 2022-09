Domenica in, Elodie svela alla Venier “Sto con Andrea da due mesi”, la reazione della Venier lascia tutti a bocca aperta

0 SHARES Condividi Tweet

Elodie, la confessione a Domenica in sul rapporto con Andrea Iannone. Mara Venier ha una strana reazione.

Elodie Di Patrizi la conosciamo tutti per essere una grande cantante, la quale ha ottenuto il suo grande successo dopo aver preso parte ad Amici di Maria De Filippi qualche anno fa. Ebbene, da diverse settimane non si faceva altro che parlare di lei e del fatto che avesse una relazione con un noto pilota. Stiamo parlando di Andrea Iannone. Effettivamente i due stanno insieme e dopo essere stati paparazzati in diverse occasioni, a confermare è stata la stessa Elodie. La cantante era stata già ospite in altre trasmissioni ed aveva confermato questa relazione. La stessa cosa ha fatto nella giornata di ieri, quando è stata ospite nel salotto di Domenica in. Ma cosa ha confessato la cantante?

Elodie Di Patrizi, intervista nel salotto di Domenica in

Nel salotto di Domenica in, ieri Mara Venier ha ospitato Elodie Di Patrizi, la cantante che ha raggiunto la massima popolarità qualche anno fa quando ha preso parte ad Amici. La cantante si è lasciata andare ad una intervista molto interessante e soprattutto privata. Ha parlato del suo rapporto con Maria De Filippi, di quanto Amici sia stato per lei importante per la sua crescita interiore. Ha confessato anche di aver acquisito tante sicurezze in questi anni che le hanno dato modo di poter vivere più serenamente anche nel contesto dove lavora.

La cantante conferma la relazione con Andrea Iannone

Ad un certo punto dell’intervista, poi, Mara Venier ha chiesto ad Elodie di parlare della sua vita privata ed è stato li che la cantante non ha potuto non confermare la storia con Andrea Iannone. Tra i due non c’è un’amicizia di certo, c’è una frequentazione che dura da un paio di mesi. “Mi frequento con Andrea da circa due mesi”, ha detto Elodie.

Mara Venier chiede “Si chiama Andrea il ragazzo?”, ha finto o non sapeva nulla?

A quel punto Mara avrebbe chiesto “Si chiama Andrea il ragazzo?”, facendo intendere di non sapere del gossip che circola da diversi mesi. Sui social in molti hanno commentato questo atteggiamento di Mara. Da una parte c’è chi ha sostenuto che Mara abbia fatto finta di non sapere, dall’altra invece c’è chi sostiene che effettivamente la conduttrice sembrava non sapere nulla di questa storia.