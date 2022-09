Pomeriggio 5, scoop sull’amante dell’ex marito di Patrizia Rossetti, Barbara D’Urso in grande imbarazzo

0 SHARES Condividi Tweet

A Pomeriggio 5 è accaduto qualcosa di imprevedibile. Samantha De Grenet, in collegamento con lo studio, ad un certo svela l’identità della presunta amante dell’ex marito di Patrizia Rossetti.

In questi giorni è partita la nuova edizione del Grande fratello vip. Tra i tanti concorrenti c’è lei, Patrizia Rossetti. Di lei se ne è parlato nel corso dell’ultima puntata di Pomeriggio 5, il programma condotto da Barbara D’Urso. In studio era presente anche Samantha De Grenet, la quale ad un certo punto ha fatto una confessione che ha lasciato tutti senza parole. Samantha ha confessato chi è l’amante dell’ex marito di Patrizia.

Pomeriggio 5, in studio si parla di Patrizia Rossetti

La puntata di Pomeriggio 5 di ieri è stata molto interessante. Inevitabilmente si è parlato del Grande fratello vip e dei vari concorrenti. In realtà, nella prima parte del programma si è parlato di politica, in vista delle elezioni di domani domenica 25 settembre. Nella seconda parte del programma, invece, la conduttrice ha parlato dei concorrenti del Grande fratello vip e nello specifico di Patrizia Rossetti.

Samantha De Grenet rivela l’identità della presunta amante dell’ex marito di Patrizia Rossetti

A fine puntata, ha preso la parola una nota opinionista in collegamento da Roma. Parliamo di Samantha De Grenet, la quale ad un certo punto ha fatto una rivelazione shock. Ma cosa ha rivelato? La showgirl avrebbe svelato l’identità della donna che sarebbe la presunta amante dell’ex marito di Patrizia Rossetti. Samantha ha riferito che è stata la stessa Patrizia a parlare di questo tradimento all’interno della casa e di aver raccontato di aver colto in fragranza di reato l’ex marito con una signora bionda che dovrebbe lavorare a Mediaset e pare faccia la barista.

Barbara D’Urso stupita si estranea

Nel momento in cui Samantha ha fatto questa rivelazione, la conduttrice non ha potuto non nascondere il suo stupore e lo ha manifestato ancora, quando Samantha ha svelato l’identità della donna. Samantha però è apparsa piuttosto tranquilla, visto che è stata la stessa Patrizia a parlare di questa vicenda all’interno della casa e dunque si tratta di qualcosa di dominio pubblico. Barbara però, ha preferito rimanere fuori da tutto ciò, dicendo “Io non so niente”. A quel punto Samantha avrebbe incalzato dicendo ancora che è stata proprio Patrizia a raccontare il tradimento e di aver beccato l’ex marito con l’amante e da avrebbe deciso di lasciarlo. La conduttrice di Pomeriggio 5 a quel punto avrebbe detto “Dopo vado al bar a prendere un caffè eh”. Anche Roberto Alessi avrebbe detto che finita la puntata sarebbe andato a prendere qualcosa.