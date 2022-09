Domenica In, Eleonora Daniele al posto di Mara Venier, le voci che girano

0 SHARES Condividi Tweet

La conduttrice di Storie Italiane, Eleonora Daniele potrebbe essere pronta a sostituire Mara Venier a Domenica in. Questa l’indiscrezione che circola in rete da qualche tempo.

Eleonora Daniele la conosciamo tutti per essere una nota conduttrice, la quale è da diversi anni al timone di un programma Rai intitolato Storie italiane. Ebbene, la Daniele è molto amica di Mara Venier, tanto che quest’ultima è la madrina dell’unica figlia di Eleonora. In questi giorni, sta circolando un’indiscrezione che ha dell’incredibile, ovvero il fatto che Eleonora potrebbe essere la sostituta della Venier a Domenica in. Ma cosa c’è di vero in questa indiscrezione?

Eleonora Daniele la giusta erede di Mara Venier per Domenica in?

Eleonora Daniele potrebbe sostituire Mara Venier a Domenica in. Questa indiscrezione circola ormai da qualche giorno, ma cosa c’è di vero? Sulle pagine del settimanale Nuovo tv, uscito in edicola qualche giorno fa, si legge proprio questa notizia, ovvero che Eleonora Daniele potrebbe essere la futura conduttrice di Domenica in, ovviamente quando Mara Venier deciderà di andare in pensione.

Le parole della conduttrice su Mara

Nell’articolo in questione si legge che Eleonora sarebbe l’erede perfetta di Mara e forse, anche l’unica conduttrice alla quale la Venier cederebbe volentieri il suo posto. A tal riguardo sarebbe stata riportata una dichiarazione rilasciata da Eleonora un pò di tempo fa, proprio su Mara che oltre ad essere una collega è anche una grande amica. “Quando la guardo negli occhi so che mi posso fidare perchè lei, come me, ha vissuto momenti davvero difficili”.

Il futuro della conduttrice di Storie italiane

Nell’articolo in questione, viene anche riportata una dichiarazione rilasciata dalla Daniele un pò di tempo fa sul suo futuro. Pare che in un ‘occasione avesse fatto presente il suo desiderio di lavorare in futuro anche fuori dallo schermo, facendo magari la psicoterapeuta, aggiungendo anche di essersi iscritta all’università, dopo aver conseguito la prima laurea, per realizzare quello che è uno dei suoi sogni più grandi, ovvero diventare una psicologa. Che alla fine di questo percorso universitario, quindi, la Daniele decida di lasciare la tv e dedicarsi ad altro? Intanto, la conduttrice si gode il suo lavoro ed anche la sua famiglia. E’ mamma di una bambina di nome Carlotta, arrivata dopo i quarant’anni. Eleonora ha dichiarato di sentirsi ringiovanita da quando è diventata mamma.