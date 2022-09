Storie Italiane, Barbara D’Urso compare nel programma in diretta, la reazione di Eleonora Daniele

0 SHARES Condividi Tweet

Barbara D’Urso era da anni che non compariva in nessuna trasmissione di casa Rai. Questo è accaduto ieri, in diretta su Rai 1 a Storie italiane. Ma quale è stata la reazione di Eleonora Daniele?

Durante la puntata di Storie Italiane, il programma che va in onda su Rai 1 e condotto da Eleonora Daniele, è avvenuto qualcosa di imprevedibile. E’ apparsa, improvvisamente lei, la conduttrice di Canale 5, ovvero Barbara D’Urso. Ma qual è stata la reazione della conduttrice?

Storie italiane, Barbara D’Urso inaspettatamente appare su Rai 1

Barbara D’Urso è una delle conduttrici più amate di sempre. Lavora da molti anni a Mediaset e forse, anche per questo motivo, si dice che Barbara non sia ben vista a Viale Mazzini. Effettivamente non compare mai in trasmissioni Rai, neppure in veste di ospite ed anche i conduttori non la nominano quasi mai. Non sappiamo per quale motivo. Tutti i giorni Barbara conduce un programma che va in onda su Canale 5, ovvero Pomeriggio 5. In contemporanea, su Rai 1 va in onda il programma di Eleonora Daniele, ovvero Storie Italiane. I due programmi sostanzialmente sono molto diversi l’uno dall’altro.

Omaggio a Stefano D’Orazio, compare Barbara

Ebbene, detto questo proprio nella giornata di ieri è accaduto qualcosa di inaspettato e inusuale. Neppure la conduttrice si immaginava che potesse accadere, quello che poi è accaduto. La Daniele ha ricordato Stefano D’Orazio, il batterista dei Pooh che purtroppo è scomparso un pò di tempo fa. Tra le varie immagini di Stefano, è apparsa proprio lei Barbara D’Urso che era una grande amica del batterista, oltre che testimone di nozze. Insomma, seppur attraverso un video, Barbara dopo tanto tempo è comparsa sui canali Rai. Ma quale è stata la reazione di Eleonora? Pare che quest’ultima abbia utilizzato la tattica dell’indifferenza ed ha continuato l’intervista ai Pooh come se nulla fosse accaduto.

Quale è stata la reazione di Eleonora?

I telespettatori inevitabilmente hanno notato quanto accaduto in studio e si sono riversati sui social, commentando l’accaduto. Ma quale sarà stata anche la reazione di Barbara D’Urso? Purtroppo questo non possiamo saperlo, visto che non si trattava di un intervento diretto, ma solo di vecchie immagini di repertorio.