Simona Ventura diretta su Paola Perego: “Cosa ha fatto”

Simona Ventura nei giorni scorsi ha rilasciato una importante intervista, parlando di Paola Perego. La conduttrice ha confessato che la collega ha fatto per lei un gesto molto importante.

Domani, domenica 25 settembre torna in diretta la seconda edizione di Citofonare Rai 2, ovvero il programma condotto da Simona Ventura e Paola Perego. Le due donno sono amiche oltre che colleghe ed in diverse occasioni hanno manifestato l’affetto e la stima reciproca. In questi giorni a parlare stata proprio lei, Simona la quale ha rilasciato un’intervista molto interessante a Gente. Nel corso di questa chiacchierata Simona ha parlato della sua collega, facendo una confessione del tutto inaspettata e inedita. Ma cosa ha riferito nel dettaglio?

Simona Ventura pronta a tornare con Citofonare Rai 2

Simona Ventura è pronta a tornare su Rai 2 con la seconda stagione di Citofonare Rai 2, il programma che conduce insieme a Paola Perego. Ebbene, in attesa del ritorno, nei giorni scorsi, la conduttrice ha rilasciato un’ intervista al magazine Gente, parlando inevitabilmente della collega. Ad un certo punto, la Ventura avrebbe fatto una confessione del tutto inedita, ovvero avrebbe raccontato che nel momento in cui alla Perego è stato proposto il programma, ha pensato subito a lei, e che questo di certo non è scontato e che va sottolineato.

La confessione inaspettata di Simona su Paola Perego

Simona ha aggiunto di aver vissuto un momento piuttosto difficile, quando è stato chiuso inaspettatamente il programma The voice of Italy su Rai 2, nonostante comunque non andasse proprio male. Fortunatamente però, è arrivata Paola Perego che ha subito pensato a lei per affiancarla in questa esperienza, Citofonare Rai 2, un programma che sta avendo un grandissimo successo e che è pronto a tornare per il secondo anno consecutivo. Parlando proprio della nuova edizione, Simona ha voluto dare qualche anticipazione, dicendo che ci saranno delle novità molto importanti.

Le novità annunciate da Simona

La Ventura infatti, ha annunciato che quest’anno ci sarà una nuova inviata, ovvero Antonella Elia, che andrà in giro per l’Italia e racconterà tante grandi storie d’amore. Poi, ci sarà anche Valeria Graci che regalerà ai telespettatori tante sorprese.