Amici 22, Arisa al veleno contro Zerbi, la frecciatina diventa virale

Arisa e Rudy Zerbi se ne stanno già dicendo di tutti i colori. Ebbene si, Arisa e Rudy hanno già avuto il loro primo scontro e la frecciatina di Rosalba è diventata virale.

E’ tornato il programma Amici di Maria De Filippi da un paio di settimane, ma già sono iniziate le prime diatribe tra colleghi e tra professori e alunni. Nelle scorse è già avvenuto il primo scontro tra Alessandra Celentano e Raimondo Todaro, ma non solo. Nello specifico, Arisa ha stroncato Zerbi nelle scorse ore e la battuta della cantante è diventata virale sui social. Ma cosa è accaduto nel dettaglio tra i due?

Amici 22, è già scontro tra Arisa e Rudy Zerbi

Ad Amici sono già iniziate le polemiche e le diatribe tra i colleghi. Nello specifico nelle scorse ore Arisa, la cantante e coach di canto ha lanciato una frecciatina al suo collega, ovvero Rudy Zerbi che pare abbia dimostrato un pò di insensibilità nei confronti dell’allievo Andre. Rudy ha infatti dato un voto davvero pessimo al giovane allievo, ovvero un misero uno e Arisa sarebbe andata su tutte le furie.

Rudy da 1 all’allievo di Rosalba, lei va su tutte le furie

Tutto ciò l’abbiamo visto nel corso della puntata del Daytime di Amici 22, che è andata in onda ieri venerdì 23 settembre. Tanto spazio è stato dedicato a Andrea Mandelli, ovvero Andre che è anche uno dei cantanti allievi di Arisa. Pare che sin dal primo momento in cui Andre ha fatto ingresso nella scuola, Rudy ha iniziato ad essere piuttosto critico e duro nei suoi confronti. Così come gli altri professori, Zerbi ha dato dei voti all’allievo, che come abbiamo visto sono stati davvero molto bassi.

La frecciatina velenosa di Arisa nei confronti del collega diventa virale

Nel momento in cui Arisa ha scoperto che Rudy avesse dato 1 al suo allievo è andata su tutte le furie ed ha lanciato una frecciatina piuttosto velenosa nei confronti del suo collega. “Non ti preoccupare che non sa contare di più”, avrebbe detto Arisa parlando di Rudy. La cantante però no si sarebbe limitata a questo ma avrebbe aggiunto dell’altro ovvero “Ci piace anche belare a noi, non ti preoccupare”. Queste parole di Arisa sono state poi riprese da vari telespettartori che hanno commentato e criticato Rudy Zerbi.