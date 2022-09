Che tempo che fa, Mara Maionchi al posto di Orietta Berti, le voci sui malumori tra le due amiche

0 SHARES Condividi Tweet

Mara Maionchi e Orietta Berti sono molto amiche da tanti anni. Ma cosa accadrà adesso dopo che la discografica ha accettato il posto che sarebbe dovuto toccare a Orietta?

Orietta Berti e Mara Maionchi sono amiche da tanti anni ormai e insieme hanno portato avanti anche alcuni progetti. Si dice che tra le due possa essere accaduto qualcosa. Ma cosa?

Orietta Berti e Mara Maionchi, due amiche e due nuovi progetti

La nota cantante in questi giorni ha iniziato una nuova avventura al Grande fratello vip come opinionista. Lo scorso anno, invece, è stata una delle protagoniste di The voice senior. Pare che Fabio Fazio la volesse al suo fianco per questa nuova edizione di Che tempo che fa, ma lei ha preferito andare al Grande fratello vip al fianco di Alfonso Signorini. Mara Maionchi, invece, ha rinunciato a prendere parte ad X Factor per dedicarsi ad un altro progetto, ovvero il programma Nudi per la vita che va in onda su Rai 2, insieme a Marcello Sacchetta, l’ex ballerino di Amici.

Orietta e Mara, problemi in vista? La discografica accetta la proposta di Fazio

In questi giorni si è vociferato che possa essere accaduto qualcosa tra le due, ovvero tra Orietta e Mara. Ma è davvero così? Cosa è potuto accadere? A quanto pare, Mara Maionchi è stata contattata da Fabio Fazio per prendere parte al suo programma, visto il rifiuto di Orietta e la Maionchi avrebbe anche accettato. La nota discografica sarà quindi una presenza fissa nel programma di Fazio, insieme a Nino Frassica e altri ospiti. Il fatto che Mara abbia accettato questo ruolo farà sorgere dei problemi tra le due? In realtà Orietta non dovrebbe arrabbiarsi, visto che lei stessa ha rifiutato l’offerta di Fazio per accettare quella di Alfonso Signorini. Del resto se non fosse stata Mara, un’altra avrebbe preso il suo posto. Il pubblico intanto è felice di poter vedere la Maionchi come ospite fissa nel programma di Fabio Fazio.

Orietta, la nuova avventura al Grande fratello vip

Orietta, intanto ha preso parte già a due puntate del reality di Canale 5, ovvero il Grande fratello vip, andate in onda lo scorso lunedì e giovedì. Orietta ha di fatto sostituito Adriana Volpe e siede al fianco di Sonia Bruganelli. La cantante è stata tanto corteggiata dal direttore di Chi, che alla fine l’ha spuntata e l’ha portata nel suo programma.